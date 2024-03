Bakan Özhaseki kentsel dönüşüm için net konuştu: "Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır"

Biz bunu yeterli görmedik. 2 ay önce meclise yasa getirdik ve kentsel dönüşüm için hem bir başkanlık kurduk, hem de aynı zaman yıllardır bizim önümüzü kesen davalar açan, muhalefet olduğunu söyleyen ancak her hayırlı işe her milli meselede olduğu gibi karşı çıkan bir grubun sadece bertaraf edebilmek için bunlar yapıldı ve şimdi işi daha da hızlı yapmak zorundayız. Öncelikle her yerde kentsel dönüşümü anlatıyoruz ve bunun hızlanmasını istiyoruz. Bu işin doğru, hızlı bir an önce sonuca ulaşılabilmesinin 3 ayağı var. Bunlardan biri bakanlık, ikincisi belediye başkanlığı, üçüncüsü de vatandaş. Emin olun bu 3 ayak kendi aralarında anlaşırsa emin olun, önümüzde dağ durmaz. Çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yaparız" dedi.