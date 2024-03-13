Bakan Özhaseki kentsel dönüşüm için net konuştu: "Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır"

'ŞİMDİ BEN SORUYORUM; BELEDİYELER NEREDE?'

Bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda kapılarının açık olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bakanlık olarak biz hazırız. Hangi partili belediye gelirse gelsin kapılarımız açıktır. Yeter ki kentsel dönüşümü yapsın gelsin. Başımızın üzerinde yeri var. Para vermeye, hazine arazisi vermeye hazırız. Bunu ilan ediyoruz. Bunun ikinci ayağındaki belediyeler ise her mahallesini daha iyi bilir. Hangi mahallede ne yapılması gerekiyor daha iyi bilir. Bunu belediyelerimizin hazırlaması gerekir. Kentlerindeki hazırlıkları yaptıktan sonra Bakanlığa gelip, 'Gelin bu işi beraber yapalım' demesi gerekir. Ama bizim tembel belediyelerimiz şöyle yapıyorlar; 'Bakanlık gelsin bu işleri yapsın' diyorlar. Tamam zaten onun için oradayız da 250 kişilik kadromuz var. 10 binden fazla mahalle var. Hadi bunu dönüştürün bakalım. Ama sizin belediyelerinizin binlerce elemanı var. Hem mahalleleri biliyorsunuz.