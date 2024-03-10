Başkan Erdoğan Bakırköy-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni"nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Metro seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 hafta önce de Sirkeci Kazlıçeşme hattını devreye aldık. Bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde tekrar ayağa kaldırdık. Bu proje ile İstanbul turizm, spor, bisiklet imkanları ile kültürel değere sahip oldu. İstanbul'un trafik sorununu hafifletmeyi görev biliyoruz. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti 5 yıl. İBB acaba kaç metro yaptı. Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu atıyor. Sen busun ya dürüst ol dürüst. 31 Mart akşamı İstanbul bu yalana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek.
Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy-Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneği. Hattımız metrobüs, deniz otobüsleri ile entegre olacak. Şu anki belediye acaba kaç tane metro yaptı. Yapmaz yapamaz da. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Parti belediyeciliği. Bütün metro hatlarını yapan yine bizim belediyelerimiz. Kadir bey ile devam eden ve ondan sonra devam eden Mevlüt bey ile devam eden süreç. Bizden sonra hiçbir şey yok. Bu metro ile İstanbul'un hayatı daha da kolaylaşacak. Çam ve Sakura hastanesinin yolunu yapmadı. O yolu biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun, şunu da ben yaptım de.
Metromuzun ulaşımda çok ağır bir yükü alacağına inanıyoruz. Bunları söylerken bir İstanbullu olarak söylüyorum. Dertliyiz, dertli. Bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum. Bu hattın Türkiye'ye de ekonomik katkıları olacaktır. akaryakıttan yol bakımlarına kadar tasarruf edeceğiz. İstanbul'un en büyük derdi trafik, ulaşım. Ayrıca karbondioksit salınımını düşürerek çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız.
Yapım aşamasındaki 2 metro hattımız daha var. biri 31.5 km, diğeri 4.5 km'lik bu projelerimizi tamamlayıp şehrimize sunacağız. İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 384 km'yi bulacak böylece. Bu hattımızın sizlere hayırlı olmasını diliyorum.
İstanbul bizim için aşktır, tutkudur. Türkiye'nin en büyük hazinesidir. İstanbul'a eser kazandırmak bizim için şereftir, onurdur, bahtiyarlıktır. Biz bu şehri fiziki güzelliği ile değil, tarihi ile kültürü ile, insanı ile de seviyoruz. O eşsiz manevi atmosferine de sevdalıyız.
Tam 30 yıldır İstanbul'a tüm kalbimizi ortaya koyarak hizmet ediyoruz. İstanbul'u daha yaşanılabilir hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Her sıkıntısını kendi sıkıntımız, her sevincini de kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. İstanbul'a bu nazardan bakmayan Fatih'in emanetini anlayamaz. İstanbul öyle adanmışlık gerekir ki başka işlerle uğraşmayı kaldırmaz. Yarım günlük yönetimi kabul etmez. İstanbul'u sel götürüyor tatile gidiyor. Bunun için her fırsatta 'sadece İstanbul' diyoruz. İstanbul'a hizmet etmenin ne kadar büyük sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekiyoruz. Trafik sorundan öte zulüm haline geldi. trafik sıkışıklığı günün her saatinde sıradan hale geldi Vakti zamanında CHP'nin takoz siyasetine rağmen Marmara'yı, Kuzey Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim'i yapmasak bugün durum daha kötü olurdu.
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