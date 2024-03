Başkan Erdoğan Bakırköy-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuşuyor

Metromuzun ulaşımda çok ağır bir yükü alacağına inanıyoruz. Bunları söylerken bir İstanbullu olarak söylüyorum. Dertliyiz, dertli. Bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum. Bu hattın Türkiye'ye de ekonomik katkıları olacaktır. akaryakıttan yol bakımlarına kadar tasarruf edeceğiz. İstanbul'un en büyük derdi trafik, ulaşım. Ayrıca karbondioksit salınımını düşürerek çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız.

Yapım aşamasındaki 2 metro hattımız daha var. biri 31.5 km, diğeri 4.5 km'lik bu projelerimizi tamamlayıp şehrimize sunacağız. İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 384 km'yi bulacak böylece. Bu hattımızın sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul bizim için aşktır, tutkudur. Türkiye'nin en büyük hazinesidir. İstanbul'a eser kazandırmak bizim için şereftir, onurdur, bahtiyarlıktır. Biz bu şehri fiziki güzelliği ile değil, tarihi ile kültürü ile, insanı ile de seviyoruz. O eşsiz manevi atmosferine de sevdalıyız.

Tam 30 yıldır İstanbul'a tüm kalbimizi ortaya koyarak hizmet ediyoruz. İstanbul'u daha yaşanılabilir hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Her sıkıntısını kendi sıkıntımız, her sevincini de kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. İstanbul'a bu nazardan bakmayan Fatih'in emanetini anlayamaz. İstanbul öyle adanmışlık gerekir ki başka işlerle uğraşmayı kaldırmaz. Yarım günlük yönetimi kabul etmez. İstanbul'u sel götürüyor tatile gidiyor. Bunun için her fırsatta 'sadece İstanbul' diyoruz. İstanbul'a hizmet etmenin ne kadar büyük sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekiyoruz. Trafik sorundan öte zulüm haline geldi. trafik sıkışıklığı günün her saatinde sıradan hale geldi Vakti zamanında CHP'nin takoz siyasetine rağmen Marmara'yı, Kuzey Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim'i yapmasak bugün durum daha kötü olurdu.