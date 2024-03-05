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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Özgür Özel'e bedelli askerlik tepkisi: Zihniyet bozukluğunun işareti

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Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Özgür Özel’e bedelli askerlik tepkisi: Zihniyet bozukluğunun işareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bugün de Sivas'ta devam ediyor. Başkan Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda halka seslendi. Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in bedelli askerlik açıklamasına tepki gösterirken, "Ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti." dedi.

Başkan Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programı kapsamında Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa, Kütahya, Muğla ve Antalya'ya gitti.

31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak Sivas oldu. Başkan Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda Sivaslılara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha asla Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Ülkemizi kesintisiz büyütüyor insanımızın özgüvenini artırıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize maliyetini hepimiz biliyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımlarıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz.

ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR

Emniyete sordum. Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi. İşte Sivas bu. Sivas bu.

CHP'DE YAPISAL ARIZA VAR: HER GELEN GİDENİ ARATIYOR

Türkiye son 21 yüzyılda birçok sorununu çözdü. Her alanda tarih yazdık. Sivas'ı modern dünyanın imkanı olan hızlı tren ile buluşturduk. Ne yaptıysak muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Genel başkanlar bile değişti, hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine engel olamadı. Her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse, Konya'yı Çorum'u ayrı bir ülke sansa da, bizi çok fazla güldürmüş olsa da kendine has bir siyaset yapma tarzı vardı.

BU KADARINI BİZ DE BEKLEMİYORDUK

CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince, görüntü bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler de tahmin etmiyordu. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için sürekli insanımızı kışkırtıyor.

ÖZEL'E BEDELLİ ASKERLİK TEPKİSİ

Şimdi de 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' dedi. Ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti.

BÖLÜCÜLÜK PEŞİNDE KOŞANLARDAN OLMAYACAĞIZ

Yükümlü askerlerimiz sadece destek görevli yapıyor. Bu şekilde azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulaması ile eritiyoruz. CHP Genel Başkanı bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Varsın CHP'nin Genel Başkanı askerliği bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın çeşitli imtihanlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın. Varsın tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantıları ile demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden de olmayacağız.

MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN OYUNA TALİBİZ

85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Umudu sönen insanlarımızdan bu seçimde çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa mahkum ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Sivas bu büyük atılımın şahididir. Amacımız 31 Mart'ta 81 vilayetimizin tamamını Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ

Şimdi buradan, Sivas'tan öyle bir ses verin ki, yaklaşık 105 yıl önceki Sivas Kongresi gibi ülkenin ve dünyanın dört bir yanında yankılansın. Sivas, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Sivas'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız? Ramazana az kaldı. Pazar gecesi ilk sahurumuzu pazartesi günü ilk iftarımızı yapıyoruz. İbadetlerin şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanı gündüzüyle gecesiyle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sivaslı kardeşlerimin bu hususta tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum.

ŞEHİRLERİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR

Ülkemizin son 21 yılı Cumhuriyet döneminin en parlak dönemidir. Şehirlerimizin her birinin çehresini değiştirecek yatırımlara imza attık. Sivas'a da son 21 yılda günümüz rakamları ile toplam 197 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

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