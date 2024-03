Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Özgür Özel’e bedelli askerlik tepkisi: Zihniyet bozukluğunun işareti

ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR

Emniyete sordum. Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi. İşte Sivas bu. Sivas bu.

CHP'DE YAPISAL ARIZA VAR: HER GELEN GİDENİ ARATIYOR

Türkiye son 21 yüzyılda birçok sorununu çözdü. Her alanda tarih yazdık. Sivas'ı modern dünyanın imkanı olan hızlı tren ile buluşturduk. Ne yaptıysak muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Genel başkanlar bile değişti, hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine engel olamadı. Her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse, Konya'yı Çorum'u ayrı bir ülke sansa da, bizi çok fazla güldürmüş olsa da kendine has bir siyaset yapma tarzı vardı.