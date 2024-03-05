AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "ev kadınları" tepkisi: Kibri aklının önüne geçmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadınlara hakaret ettiğini belirten Kurum, "Ekrem efendiye, 'Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor' dediler. Aynen şunu söyledi, 'Ev kadınları daha çok oy veriyor, kadınlar statüsünde demeyelim.' dedi. Ev kadınlarını kadın statüsünde kabul etmiyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu nezaketsizlik, böylesine önemli bir makama hiçbir şekilde yakışmıyor. Kadınlarımıza, annelerimize yöneltilen bu ayrıştırıcı dili biz reddediyoruz." diye konuştu.

"Her şey değişir ama CHP zihniyeti değişmez." diyen Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri, başörtülü üzerinden açık-kapalı diye ayrımcılık yapanlar, şimdi de ev hanımlarını ayrıştırıyorlar. Hanımlarımızı kadın statüsünde değilmiş gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Senin ev kadınlarıyla alakalı ayırdığın, ayrıştırdığın, aşağıladığın insanların oyu, başka kadınların oyundan, başka vatandaşlarımızın oyundan daha az mı değerli ya?" ifadelerini kullandı.