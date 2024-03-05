AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "ev kadınları" tepkisi: Kibri aklının önüne geçmiş
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ev kadınlarına kadınlar statüsünde demeyelim" sözlerine tepki gösterdi. Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. 31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart'ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart’ta kadınlarımız İstanbul’da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadınlara hakaret ettiğini belirten Kurum, "Ekrem efendiye, 'Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor' dediler. Aynen şunu söyledi, 'Ev kadınları daha çok oy veriyor, kadınlar statüsünde demeyelim.' dedi. Ev kadınlarını kadın statüsünde kabul etmiyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu nezaketsizlik, böylesine önemli bir makama hiçbir şekilde yakışmıyor. Kadınlarımıza, annelerimize yöneltilen bu ayrıştırıcı dili biz reddediyoruz." diye konuştu.
"Her şey değişir ama CHP zihniyeti değişmez." diyen Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri, başörtülü üzerinden açık-kapalı diye ayrımcılık yapanlar, şimdi de ev hanımlarını ayrıştırıyorlar. Hanımlarımızı kadın statüsünde değilmiş gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Senin ev kadınlarıyla alakalı ayırdığın, ayrıştırdığın, aşağıladığın insanların oyu, başka kadınların oyundan, başka vatandaşlarımızın oyundan daha az mı değerli ya?" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayrımcılık yarışı yaptığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
"Bir gün biriniz bedelli askerlik yapanları ayrıştırıyorsunuz. Orada bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorguluyorsunuz. Diğer gün biriniz 'ev hanımı' ve 'diğer hanımlar' diye ayrıştırarak milletimizi bölmeye çalışıyorsunuz. Bunların işi iş, eser yapmak değil. Bir gün de hayırda, hizmet üretmekte, bu millete faydalı bir iş yapmakta yarışın. Yarışamazlar. Yıllardır aynı tas aynı hamam. Sen belki bıkmamış olabilirsin ama bu millet senden bıktı, usandı. 31 Mart'ta İstanbul, Şile artık senden temelli olarak kurtulacak. Şile seni süresiz tatile gönderecek. 31 Mart geliyor, az kaldı. 31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart'ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart'ta kadınlarımız İstanbul'da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek."
"BU ADAMLAR OLSA OLSA SİYASETİN KARİKATÜRÜ OLURLAR"
Ekrem İmamoğlu'nun "Ben metro fatihiyim" dediğini de anımsatan Kurum, mevcut İBB yönetiminin 5 yılda sadece 8 kilometre metro yaptığına dikkati çekti.
Dün Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattını hızlıca kendilerinin yapacaklarını söylediğini hatırlatan Kurum, "Bir anda, hepsi birden tüm trolleriyle beraber zıplamaya başladılar. 'Ya bu hattı biz açacağız.' diyorlar. Vatandaşlarımız 16 Mart'ta açacağız dedikleri ama kesinlikle açamayacakları o Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli duraklarında bekleyecekler. Bu algı belediyeciliği yapanların maskesini orada düşürecekler. Bu adamlar olsa olsa siyasetin konusu değil, karikatürü olurlar. Bunların yalan söyleyip, eser üretemedikleri gibi bir de bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, mitingin ardından alanın yanında bulunan MHP seçim ofisinin açılışını yaptı.
KİBRİ AKLININ ÖNÜNE GEÇMİŞ
Kurum, Şile mitinginden önce Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) Buluşması'na katıldı.
İstanbul'un, kadınların ve gençlerin başrolü oynadığı bir şehir olacağını dile getiren Kurum, "Sizin iş gücüne katılımınızı çok önemsiyoruz. Bunun için de ihtiyaç duyduğunuz eğitimlere, istihdam fırsatlarına dair yaşadığınız eşitsizlikleri bir bir ortadan kaldıracağız. Onların kapattığı o İSMEK'imizi İstanbul'un 39 ilçesine, her mahallesine biz getireceğiz." diye konuştu.
Kurum, kadınların hangi sektörde iş yapmak isterlerse yanlarında olacaklarını vurgulayarak, "İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, 'Büyükşehir yanında' diyeceğiz. Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahibi büyüklerimizin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
"KADINLARIMIZIN YANIMIZDA OLDUĞUNU HER ZAMAN İFADE ETTİM"
Kadınların toplumun gelişmesinde, iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde ne kadar önemli rol aldığını bildiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
"Peki kıymetli hanımefendiler, bu CHP'li mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi, gördünüz mü? 'Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın.' diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı, kibirli belediye başkanının kibri, aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ailemizin temeli, çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez, hak bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek. Seni yetiştiren de bir ev kadınıdır. Sen bizim annelerimize, ev kadınlarımıza dil uzatamazsın, onları küçümseyemezsin. Onlar ailelerinin çatısı, direği oldular, yeri geldi annelik, babalık yaptılar. Eğer bu ülke bugün bu durumdaysa kadınlarımız sayesinde oldu. Biz her zaman kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Kadınlarımızın yanımızda olduğunu her zaman ifade ettim. Her zaman onların fikrine, görüşüne değer vereceğimizi söyledim. Bundan rahatsızlar. Dedim ki, 'Bu bir kadın hareketi' olacak. Bundan rahatsızlar, çünkü 31 Mart gecesi süresiz tatile gidecekler, onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek."
"BIRAKIN YATIRIM YAPMAYI, ELEKTRİK PARASINI ÖDEYEMİYOR"
Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün "İSKİ tam bir rezalet." dediğini, İSKİ'yi bu hale getirenlerin mevcut İBB yönetimi olduğunu dile getirdi.
İBB Başkanının, İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceği için harcadığını söyleyen Kurum, "Şu an İSKİ, elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Bırakın yatırım yapmayı, elektrik parasını ödeyemiyor. İstanbul'a şu 5 yılda bir damla yeni içme suyu kaynağı getirmediler. İstanbul eğer bundan sonraki süreçte susuz kalırsa sorumlusu bunlar. Çünkü bu konuda hiçbir çaba sarf etmediler. Ne arıtma tesisi ne dere ıslahı ne de bu konuda Beykoz'un ihtiyaçlarını giderecek adımları atmadılar. Bunların anlayışı bu." değerlendirmesinde bulundu.
Beykoz'un 3 mahallesine İETT otobüslerinin ya gelmediğini ya da saatler sonra geldiğini vurgulayan Kurum, 1 Nisan'dan itibaren hizmeti Beykozlulara getireceklerini söyledi.
Kurum, 0-6 yaş arası çocukların sadece anneleriyle değil babalarıyla da ücretsiz seyahat edebileceğini, ilköğretim çağındaki çocukların, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacağını kaydetti.
İstanbul'un mevcut İBB yönetiminde çok zaman kaybettiğini dile getiren Kurum, İstanbul'un 5 yılının ziya ve heba edildiğini sözlerine ekledi.
Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda kişi katıldı.
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