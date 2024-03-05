Ekrem İmamoğlu canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi! AK Parti’ye verilen desteğe böyle tepki verdi: Kadınlar statüsünde demeyelim

CHP HATTINDA GERGİBLİK TAVAN

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

"KADINLAR AK PARTİ'YE OY VERİYOR"

Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı Halk TV ekranlarına konuk olurken Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya "Kadınlar AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" ifadelerini kullandı.