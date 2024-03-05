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Ekrem İmamoğlu canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi! AK Parti'ye verilen desteğe böyle tepki verdi: Kadınlar statüsünde demeyelim

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Ekrem İmamoğlu canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi! AK Parti’ye verilen desteğe böyle tepki verdi: Kadınlar statüsünde demeyelim

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken DEM Parti destekli CHP'nin İBB adayı olan Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi. İmamoğlu kendisine yöneltilen "AK Parti en çok oyu neden kadınlardan alıyor?" sorusuna "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." yanıtını verdi. İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken İstanbul'da DEM Parti desteğini arkasına alan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi.

CHP HATTINDA GERGİBLİK TAVAN

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

"KADINLAR AK PARTİ'YE OY VERİYOR"

Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı Halk TV ekranlarına konuk olurken Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya "Kadınlar AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" ifadelerini kullandı.

EV HANIMLARINI KÜÇÜMSEDİ

İmamoğlu ise "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." diyerek ev hanımları küçümsedi. İmamoğlu'nun bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

İTİRAF: İSKİ TAM BİR REZALET

Öte yandan Ekrem İmamoğlu aynı yayında CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini de kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. İmamoğlu, "İSKİ tam bir rezalet" dedi.



İSKİ'DE SKANDALLAR SİLSİLESİ

Bilindiği üzere İSKİ, sürekli patlayan isale hatları, dönem dönem musluklardan akan çamurlu su, denize akan kanalizasyon ve kurum içi usulsüzlüklerle gündemdeki yerini koruyor.

İmamoğlu canlı yayında ev hanımlarını küçümsedi! İMAMOĞLU CANLI YAYINDA EV HANIMLARINI KÜÇÜMSEDİ!

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