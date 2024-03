Vladimir Putin’in sağ kolu Dugin A Haber’e konuştu: Türkiye’nin tarafsızlığı çok değerli | Batı’ya gözdağı: 3. Dünya Savaşı her an başlayabilir

ABD'nin Ukrayna'ya her askeri yardım paketi bu anlama geliyor. Uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya tedariki, F-16 uçakları ki bunların Ukrayna'dan değil Polonya ve Romanya'dan havalanması öngörülüyor. Rusya'nın kentlerine yapılan saldırılar her an nükleer savaşı başlatabilir. Bu savaşta ise sadece taktik nükleer silahlara değil, stratejik nükleer silahlara da başvurulacak. Sanki dünya özellikle de Batı bunu anlamıyor. Sanki Rusya'nın büyük nükleer güç olduğunu bilmiyorlar.Eğer biz Ukrayna'yı konvansiyonel savaşta yenemezsek bu doğrudan nükleer savaşın başlaması anlamına gelecek ki biz zaten Ukrayna'nın tamamında kontrolü ele geçirinceye dek durmayı da düşünmüyoruz.

Artık bundan sonra hiçbir diplomatik çözüm yolu arabuluculuk, görüşmeler bizi bu hedefimizden alıkoyamaz. Dolayısıyla bugün her kim Ukrayna'ya silah tedarik ediyorsa nükleer savaş riskini artırdığının farkında olmalı.