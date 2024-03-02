Vladimir Putin’in sağ kolu Dugin A Haber’e konuştu: Türkiye’nin tarafsızlığı çok değerli | Batı’ya gözdağı: 3. Dünya Savaşı her an başlayabilir

"PUTIN'İN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ OLACAK"

Bir taraftan Türkiye'nin müttefiğimiz olmaması çok kötü, ama diğer tarafından açık bir şekilde Batı cephesinde yer almaması da iyidir.

Bana göre Türkiye tarafsız bir duruş sergiliyor. Ama Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu ve Karadeniz ve Akdeniz'de stratejik bir konuma sahip olduğunu dikkate aldığımızda bununla yetinmek durumundayız.