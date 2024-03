Antalya Diplomasi Forumu | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya açık mesaj: Bağımsız bir Filistin devleti şart

"SAVUNMADA BAŞARI HİKAYEMİZ ORTADA"

Bu hakikatleri göz önüne alarak son 21 yılda pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Diklenmeden dik durabilmek için, milli onurumuzu, milletimizin hak ve hukukunu koruyabilmek için her türlü adımı attık. Yılda %5,5 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1 trilyon 119 milyar dolara yükselttik. Ülkemizi satın alma paritesine göre milli gelir sıralamasında dünyada 11. Sıraya çıkardık. İhracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara turizm gelirimizi. 54,5 milyar dolara getirdik. Savunma sanayinde yerli oranını %80 seviyelerine çıkardık. Geçtiğimiz hafta 5. Nesil Savaş uçağımız Kaan'ın da uçuşunu yapmasıyla bu alanda farklı bir lige yükseldik. Dış işlerinde 163 olan temsilci sayımız bugün itibariyle 261'e çıktı. Böylece ülkemizi her alanda takip edilen, duruşu dikkate alınan bir konuma getirmeyi başardık. Türkiye hem Batı'ya hem Doğu'ya kazan kazan temelinde işbirliği kurabilen, Avrupa birliği ile gümrük birliği içerisinde, hiçbir ayrım yapmadan mazluma el uzatan, bekası tehlikeye girdiğinde sahada her türlü tedbiri alabilen velhasıl her alanda büyük bir güç olarak ön plana çıkmaktadır.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIM"

3. yılına giren Ukrayna krizinde Antalya'da başlayan buluşma ile barış umutları maalesef gerekli destek verilmediği için hakim kaldı. Yıkımın önüne geçilebilecek tarihi fırsat sabote edildi. Dünyanın İflas bayrağını çektiğini yer Gazze olmuştur. İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonucunda bugüne kadar 30 bin Gazze'li şehit edildi. 70 binden fazla Filistin'li yaralandı yaklaşık 2 milyon insan evlerinden uzakta göçe zorlandı. Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar, siviller canice katledilmedi. Aynı zamanda milyarca insanın hukuka olan inancı yok edildi. Söz konusu İsrail olunca BMGK'nın AB'nin sürekli hak hukuktan bahseden kurumlarının yıllardır bize örnek gösterilen yapıların ne kadar aciz ve işlevsiz olduğunu hep birlikte gördük. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir ahlakı, hukuku vardır.

BATI'YA TEPKİ: İKİ YÜZLÜ POLİTİKALARIYLA DÖKÜLEN KANA ORTAK OLUYOR

Netanyahu hükümeti katliam politikalarını dün olduğu gibi pervasızca sürdürebiliyor. Batılı güçler ise 'tazıya tut, tavşana kaç' iki yüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor. Sözler eylemle desteklenmedik ne Filistin'deki zulmü durdurmak ne de uluslararası hukuka güveni sağlar. Filistin'deki zulmü doldurmak ancak Filistin Devleti kurulmasıyla olur. Türkiye olarak hazır olduğumuz belirttik. Gazze'nin de yeniden toparlanmasına olan katkımızı sağlayacağız. Dünyanın 4 bir yanından hemen her hafta meydanları dolduran tüm Filistin dostlarına şükranlarımı sunuyorum.