Antalya Diplomasi Forumu | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya açık mesaj: Bağımsız bir Filistin devleti şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Turizm başkentimiz tarih tabiat ve kültür şehri Antalyamıza hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği gibi 6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle formumuz geçtiğimiz yıl iptal etmek zorunda kalmıştık. Deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz. Bu zorlu süreçte dost ülkelerden gördüğümüz maddi ve manevi desteği burada ifade etmek isterim. Dayanışmasını esirgemeyen dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Depremlerde vefat eden kardeşlerimizi bir kez daha yat ediyorum.

Turizmin başkenti Antalyamız Forumla birlikte küresel diplomasinin kalbinin attığı yerlerden biri haline geliyor. 3 gün boyunca günümüz liderlerinden geleceğin liderlerine, iş insanlarından akademisyenlere yaklaşık 4 bin katılımcı burada bir araya gelecek. Yapılacak tartışmaların bizleri doğruya, adalete ve gerçekliğe bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.