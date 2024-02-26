Murat Kurum’dan CHP’li İBB’ye net tepki: Belediyecilikleri dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek...

"ASRIN FELAKETİNDE BOY BOY SELFİE ÇEKTİRMEDİK, MİLLETİMİZLE AĞLADIK"

İstanbul'da her görüşten insanın kendilerine güvendiğini belirten Kurum, "Biliyorlar ki, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Sizin evladınız, kardeşiniz Murat Kurum verdiği sözü tutar. Bu 25 yıldır böyle oldu. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. El ele verdik, güvenli konutlarımızı kazandırdık. Kastamonu'da, Bartın'da, Giresun'da seller oldu. Milletimizle ağladık, üzüldük; onların yeni geleceği için konutlarımızı eserlerimizi hızlı bir şekilde yaptık.

Asrın felaketinde 11 şehrimiz yara aldı. Boy boy selfiler çektirmedik. Milletimizle ağladık ve bir taraftan da milletimizin geleceği için güvenli konutlar yaptık. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. 15 gün önce oradaki kardeşlerimiz evlerini aldılar.

Bu anlayışla İstanbul'daki bu sıkıntıları gidermek için çalışacağız. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Sokakta ve sahada olacağız. Buradaki kardeşlerimizin mülkiyet ve konut sorununu çözmek için Recep Başkanımla birlikte olacağız. İstanbul'u düşünmeyen, ilgisi olmayan bir

Büyükşehir Belediye başkanım yok diye düşünmeyeceksiniz. Tek derdimiz olan İstanbul için projelerimizi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.