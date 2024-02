Murat Kurum’dan CHP’li İBB’ye net tepki: Belediyecilikleri dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek...

"'ÖNCE SİZ' DİYORUZ, 'ÖNCE İNSAN' DİYORUZ"

Haftalardır İstanbul'un her caddesinde, her sokağında biz varız diyen Murat Kurum, "İstanbul'un tüm caddelerinde, misafiri olduğumuz evlerinde, çayını içtiğimiz dükkanlarında; coşku var, heyecan var. İstanbul'da değişim vakti gelmiştir. İstanbulluların hayatını değiştirecek projelerimizle bu şehri yeniden, umudun İstanbul'u yapmaya geliyoruz. İstanbulluların sahipleneceği bir belediyecilik yapmaya geliyoruz. İstanbulluların hem belediye başkanı hem de kardeşi, evladı olmaya talibiz. İstanbulluların hem oylarına hem de kalplerine, yüreklerine, gönüllerine talibiz. 25 yıldır İstanbul için çalışıyoruz. Çeyrek asırdır gönüller yapmaya, yüreklere dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi de milletimize 5 yıllık fetret döneminin ardından; 'Önce Siz' diyoruz. 'Önce İnsan' diyoruz. İnsanımızın özlediği, hasretle beklediği tüm projelerimizi milletimize sunuyoruz. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını almak için bir an bile durmayacağız. Her evladımızın geleceğe dair umudu biz olacağız. İstanbul'un yeniden dirilişine hep birlikte yürüyeceğiz. Şimdi sizlere soruyorum. Yeniden diriliş için hazır mıyız? İstanbul'da yeniden yükseliş için hazır mıyız?" sözleriyle konuşmasına devam etti.