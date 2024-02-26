Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan İstanbulspor’a ziyaret: Sporun baş şehri olacak

Burada açıklamalarda bulunan Kurum, İstanbulspor'un 1926 yılında kurulduğunu, forma renklerinin sarı ile siyah olduğunu, forma renginin ise çok önemli bir hikayesi olduğunu söyledi.

Sporun kardeşliğini, sporun dostluğunu, sporun vatan sevgisini İstanbulspor'un renklerinde gördüklerini belirten Kurum, "Çanakkale Savaşları'nda ülkemiz, ay yıldızlı bayrağımız için, vatan mücadelesi için şehitler verdiğimiz, gaziler verdiğimiz o hatıralarımızı, o acıları aslında yaşatmak adına kulübümüzün renklerinin sarı siyah olması da çok anlamlı ve değerli." diye konuştu.

Kurum, sporun kardeşlik ve barış hukukunu her yerde yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayarak, "Büyükçekmece ilçemiz 275 bin nüfusa sahip bir ilçe. Baktığınızda Anadolu ölçeğinde birçok ilden büyük bir ilçemiz. İstanbulspor'umuzun da kamp tesisleri Büyükçekmece ilçemizde yer alıyor. Biz istiyoruz ki İstanbul'un 39 ilçesinde Anadolu'da olduğu gibi 8 ile 10 bin kapasiteli gençlerimizin spor yapabileceği, böylesi güzel güzide kulüplerimizin burada maçlarını oynayabileceği, aynı zamanda Büyükçekmece'nin 24 mahallesindeki sporla iç içe yaşama anlayışını daha da yaygınlaştıracak adımlar atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.