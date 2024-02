Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan İstanbulspor’a ziyaret: Sporun baş şehri olacak

"İSTANBUL'UN HER YERİNDE SPORUN YAYGINLAŞMASI ADINA, AMATÖR SPOR KULÜPLERİMİZLE BİRLİKTE İÇ İÇE OLACAĞIZ"

Kurum, gerek amatör spor kulüplerinin gerekse profesyonel spor kulüplerinin gelir gider dengesine bakıldığında ayakta durmaları adına kulüp yöneticilerine büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplerin maddi ve manevi anlamda her zaman yanlarında olacaklarının altını çizen Kurum, "Özellikle kamp tesislerinin, maçlarını oynadıkları tesislerin, sahalarının bakımlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Onlardan çok önemli bir yükü kulüplerimizden almak ve aslında o birlikteliği, spordaki kardeşlik hukukunu daha da yaygınlaştıracak adımlar atacağız. Biz büyük kulüplerimiz ve amatör spor kulüplerimizin sahalarına bu desteği verirken, İstanbul'un her yerinde sporun yaygınlaşması adına, amatör spor kulüplerimizle birlikte iç içe olacağız, Büyükçekmece'nin her mahallesinde İstanbulspor'umuzun amatör spor kulüplerimizle birlikte yapmış olduğu kardeşliği göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.