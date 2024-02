Ankara’nın Altınok’undan CHP’ye salvo: Koltuğa oturmak için vatan hainleri ile kol kola giremezsin

"BÜYÜKŞEHİR'İN SEÇİM BÜROLARI BELEDİYEDE ÇALIŞANLARLA DOLU"

Esnaf ziyaretinin ardından MHP Pursaklar İlçe Başkanlığında parti yetkilileriyle görüşen Altınok, Cumhur İttifakı beraberliğinin Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacağını ifade etti.

Burada da Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerini sürdüren Altınok, "Ankara'nın her yeri afişle süslenmiş. Yani bunlar ne ahlakidir, ne de doğrudur. Bir dönem demiş ki 'Benim afişlerimi her yerde görüyorsanız bilin ki bu haram parayladır' demiş. Efendim demiş ki 'Keçiören Belediyesi otobüsle adam taşıyor.' Bir sürü görüntü var belediye otobüsleriyle işçileri taşıyor. Şu an Büyükşehir'in seçim bürolarına gidin, Büyükşehir Belediyesinde çalışanlarla dolu. Yani söylediğini kendisini yapmış." dedi.