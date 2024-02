ABB şirketleri tek tek batıyor! Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a hizmet salvosu: Ankara’da sanal bir başkan var

"YENİ OTOBÜSLERİN ALINMASI LAZIM"



Ankara'da belediye otobüslerinin sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Altınok, 400 belediye otobüsü satın alındığını hatırlatarak, "400 otobüs yeterli değildir. 400 otobüsü de şöyle satın almıştır; Büyükşehir Belediye Meclisi'nden kredi verdik. 'Ankara'ya otobüs al, Ankara'ya ne yaparsan yap; yanındayız. Ne kredi getirirsen getir, destek vereceğiz' dedik. Dolara, euroya vurduğumuz zaman, şu an 40 milyara yakın bir borçlanma yetkisi vermişiz. Ankara'nın en büyük problemi şu; Büyükşehir'de EYT'den (emeklilikte yaşa takılanlar) dolayı elemanlar emekli oldu. Usta yok, yedek parça yok. Aldığı otobüs kadar şu an sefere çıkamayan otobüs var. Ankara'nın nüfusu çoğaldı, alan genişledi, ne lazım? Yeni otobüsler lazım. Bu aksı, bu kadar nüfusu, bu otobüsler taşımıyor. Dolayısıyla yeni otobüslerin alınması lazım. Ankaralı bize vekaleti, emaneti verdikten sonra hızlı bir şekilde elektrikli otobüsleri alacağız. Hava kirliliğini önleyerek, yeşil çevreye katkı sunarak, akaryakıttan ve parçadan tasarruf ederek hizmete sunacağız. Şu an EGO rekor zarar ediyor. Ankara Büyükşehir'in bütün şirketleri batık, zarar ediyor. Bunu Sayıştay, rakamlarla beraber söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesini batırmıştır, iflas ettirmiştir" diye konuştu.