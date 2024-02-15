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Mescid-i Aksa’nın etrafını kazdılar! Buldozerler işgal ordusunun gözetiminde sokakları tahrip etti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Mescid-i Aksa’nın etrafını kazdılar! Buldozerler işgal ordusunun gözetiminde sokakları tahrip etti

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliam yaptığı Gazze şeridindeki Filistinliler bir geceyi daha bombaların altında geçirdi. Hala bir ateşkesin olmadığı Gazze'de yine çok sayıda Filistinli katledildi. Öte yandan buldozerler işgal ordusunun gözetiminde Mescid-i Aksa’nın etrafını kazıp sokakları tahrip etti. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

İsrail'in 130 günü aşkın süredir aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze şeridinde 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Bu Filistinlilerin büyük kısmı Refah'a göç etmek zorunda kaldı. Yüz binlerce aile gibi sözde "güvenli bölge" Refah'a sığınan Gazzeli Fehcan ailesi de gittikleri yerde İsrail bombardımanın hedefi oldu. 12 aile üyesi feci şekilde verdi.

REFAH'A SIKIŞAN CANLAR

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı. İsrail, saldırıların başında kuzeydekiler için "güvenli" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor. Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

HER YER KATLİAM HER YER ZULÜM

Gazze'de katliam sürerken işgal altındaki Doğu Kudüs'te ise zulüm durmuyor. Katiller sürüsü neredeyse her gece Batı Şeria ve diğer bölgelere baskın düzenleyip keyfi olarak Müslümanları öldürüyor. Öte yandan buldozerler işgal ordusunun gözetiminde Mescid-i Aksa'nın etrafını kazıp sokakları tahrip etti. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

OLAYLI BÖLGE: ARSLANLI KAPI

Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları: Bizler şu anda Doğu Kudüs'te Müslüman mahallerinin olduğu Arslanlı Kapı'nın önündeyiz. Mescid-i Aksa'ya giremeyen Müslümanlar bu bölgede namaz kılmak istiyordu ve sözde İsrail polisi ve askeri müdahale ediyor ve gaz ve sis bombaları atıp plastik mermi sıkıyordu. İşte bizler olayların yaşandığı bölgedeyiz. Müslümanlar buradaki Arslanlı Kapı'dan içeri girmek istiyorlardı. Namaz izin vermeyen İsrail güçleri zulme farklı bit boyut kattı.

MESCİD-İ AKSA'NIN ETRAFINI KAZDILAR

Buldozler işgalci İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa'nın etrafını kazdı ve sokakları tahrip etti. Batı Şeria'da her yeri köstebek gibi kazdıkları gibi burada da aynı şeyi yaptılar. Buraya buldozer amaçsızca geldi her yeri kazdı ve ardından gitti. Bizler sebebini sorduğumuzda ise hiçbir cevap veremediler. Buradaki manzaraların benzerini Batı Şeria'da her yerde görmek mümkün. Müslümanların yaşadıkları her yeri bu hale getiriyorlar.

POLİS GÖZETLEDİ BULDOZERLER YIKTI GEÇTİ

İnsanların Mescid-i Aksa'ya ulaşmak için kullandığı Arslanlı Kapı'nın olduğu yer buldozerle bu hale getirildi. Burada bulunan insanlar neden bunu yaptıklarını anlamadıklarını bize söylediler. Burası polis gözetiminde bu hale getirildi. Gazze'de katliam yapan İsrail burada da Müslümanlara her türlü zulmü yapıyor. Bölgede yağış başladı ve burası tamamen çamur olacak. İşte buradan Müslümanlar namaza gitmeye çalışacak.

Mescid-i Aksa’nın etrafını kazdılar! Şoke eden olay MESCİD-İ AKSA'NIN ETRAFINI KAZDILAR! ŞOKE EDEN OLAY
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