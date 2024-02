Mescid-i Aksa’nın etrafını kazdılar! Buldozerler işgal ordusunun gözetiminde sokakları tahrip etti

MESCİD-İ AKSA'NIN ETRAFINI KAZDILAR

Buldozler işgalci İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa'nın etrafını kazdı ve sokakları tahrip etti. Batı Şeria'da her yeri köstebek gibi kazdıkları gibi burada da aynı şeyi yaptılar. Buraya buldozer amaçsızca geldi her yeri kazdı ve ardından gitti. Bizler sebebini sorduğumuzda ise hiçbir cevap veremediler. Buradaki manzaraların benzerini Batı Şeria'da her yerde görmek mümkün. Müslümanların yaşadıkları her yeri bu hale getiriyorlar.