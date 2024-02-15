Mescid-i Aksa’nın etrafını kazdılar! Buldozerler işgal ordusunun gözetiminde sokakları tahrip etti

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliam yaptığı Gazze şeridindeki Filistinliler bir geceyi daha bombaların altında geçirdi. Hala bir ateşkesin olmadığı Gazze'de yine çok sayıda Filistinli katledildi. Öte yandan buldozerler işgal ordusunun gözetiminde Mescid-i Aksa’nın etrafını kazıp sokakları tahrip etti. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.