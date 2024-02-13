ABD Senatosu’ndan katliama milyar dolarlık destek! Siyonist İsrail’e para yağdıracaklar...

"SADECE İSRAİL'E YARDIM" REDDEDİLMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz hafta yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanılmıştı.

166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.