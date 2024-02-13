ABD Senatosu'ndan katliama milyar dolarlık destek! Siyonist İsrail'e para yağdıracaklar...
ABD Senatosu, uzun tartışmaların ardından İsrail'e verilmesi planlanan soykırım yardımını onayladı. Buna göre Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketiyle destek verilecek. İşte detaylar...
Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den soykırıma yeni destek paketine onay çıktı. Demokratların liderliğindeki ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan için 95,4 milyar dolarlık bir yardım paketini kabul etmek için oy kullandı.
ABD'DEN SOYKIRIMA YENİ DESTEK
ABD Başkanı Joe Biden, aylardır Kongre'yi Ukrayna'ya ve Tayvan dahil Hint-Pasifik'teki ABD ortaklarına yönelik yeni yardım konusunda acele etmeye çağırıyor.
Kongre'den geçen yasa, Ukrayna için 61 milyar dolar, soykırımcı İsrail için 14 milyar dolar ve Tayvan dahil Hint-Pasifik'teki ABD ortaklarını desteklemek, "Çin'in saldırganlığını caydırmak" için 4,83 milyar dolar içeriyor.
"SADECE İSRAİL'E YARDIM" REDDEDİLMİŞTİ
ABD Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz hafta yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanılmıştı.
166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekmişti.
ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.
CUMHURİYETÇİLER "EVET" DEDİ
Tasarının kabulü, aylar süren zorlu müzakerelerin ve Cumhuriyetçi Parti içinde ABD'nin yurt dışındaki rolü konusunda artan siyasi bölünmelerin ardından geldi. Senato'daki Cumhuriyetçiler yardım paketinin 29'a karşı 70 evet oyuyla geçmesini sağladı.
Toplam değeri 95 milyar dolar olan paket, Ukrayna'ya 60 milyar, İsrail'e 14,1 milyar, Gazze, Batı Şeria ve Ukrayna'daki sivillere insani yardım için 9,2 milyar ve Hint-Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine 4,8 milyar dolar yardım yapılmasını öngörülüyor.
Senato'nun onayından geçmesinin ardından tasarı Temsilciler Meclisi'ne gidecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için tasarının, Temsilciler Meclisinde de onaylanması gerekiyor.
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