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Güney Afrika'dan UAD'ye İsrail'in Refah saldırısı sonrası flaş başvuru: Tüm yetkiler acilen kullanılsın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Güney Afrika’dan UAD’ye İsrail’in Refah saldırısı sonrası flaş başvuru: Tüm yetkiler acilen kullanılsın

Son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.

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