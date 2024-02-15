Katil İsrail kana doymuyor! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’den alçak emir: Kadın ve çocukları öldürün

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın eski Sözcüsü Chris Gunness ise Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu durumun en dehşete düşürücü yanı insanlık tarihinde ilk kez televizyonlarda canlı yayınlanan soykırım olması" ifadelerini kullandı.