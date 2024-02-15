Katil İsrail kana doymuyor! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den alçak emir: Kadın ve çocukları öldürün
7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve binlerce sivilin ölmesine neden olan katil İsrail kana doymuyor. Son olarak güvenli bölge olarak bilinen Refah'a saldırı düzenleyen terör devletinde yetkililer soykırım çağrılarına devam ediyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in işgal ordusuna Filistinli kadın ve çocukları öldürün emri verdiği ortaya çıktı.
Katil İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 11 katliamda 103 Filistinliyi daha katletti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 131 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi.
Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katleden İsrail'den birbiri ardına skandal açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal ordusuna Filistinli kadın ve çocukları vurma emri verdiği ortaya çıktı.
İsrail medyasında çıkan haberlere göre, aşırı sağcı ve ırkçı bakan, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli" ifadelerini kullandı.
Daha önce "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan İsrail'in aşırı sağcı milletvekili Nissim Vaturi de bir kez daha İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savundu.
Aşırı sağcı İsrail milletvekili Nissim Vaturi de, Gazze'de öldürülen sivilleri "terörist" diye niteledi ve "Ölmeyi hak etmişlerdir" dedi.
CANLI YAYINLANAN SOYKIRIM
BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "İsrail'in eylemleri, Gazze'yi yaşanmaz hale getirecek koşullar oluşturmaya yönelik. Bana göre, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde soykırım eylemleridir" dedi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın eski Sözcüsü Chris Gunness ise Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu durumun en dehşete düşürücü yanı insanlık tarihinde ilk kez televizyonlarda canlı yayınlanan soykırım olması" ifadelerini kullandı.
AP'DE 'İSRAİL MEN EDİLSİN' ÇAĞRISI
Avrupa Parlamentosu (AP) vekili Clare Daly, İsrail'in uluslararası spor müsabakalardan men edilmesi çağrısında bulundu.
Daly, konuya ilişkin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), FIFA, UEFA ve FIBA'ya çağrıda bulunan imza kampanyalarını desteklediğini bildirdi.
Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi (ADC) ise Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk maçı "Super Bowl"da İsrail reklamlarının verilmemesini istedi.
ABD'DEN SİYONİST İSRAİL'E SORUŞTURMA
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ile Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddialarını soruşturuyor.
Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre soruşturma, ABD'nin İsrail'e sağladığı silahların sivilleri öldürmek için uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.
Yetkililerin, 31 Ekim'de Cibaliye mülteci kampına düzenlenen ve 125'ten fazla kişinin ölümüne neden olan hava saldırısını soruşturduğu belirtilen haberde, müfettişlerin İsrail'in saldırıda ABD tarafından tedarik edilmiş olabilecek yaklaşık 907 kilogramlık bomba kullanmış olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da raporla ilgili bir soru üzerine bakanlığın, insan hakları ihlalleri ve sivillerin zarar gördüğü olaylarla ilgili raporların CHIRG (Sivil Zarar Olaylarına Müdahale Kılavuzu) süreci aracılığıyla incelediğini doğruladı.
Miller, inceleme altında olabilecek olaylar hakkında bilgi vermedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sabahları 1 kaşık tüketmek yeterli! Bağırsaklarınızı makine gibi yapacak formül...
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı geldi mi? 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. bölüm tamamını, tek parça izle!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...
- EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor
- Bir anda şak diye tepetaklak olacak! Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya'da çarşı pazar karışacak!
- Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
- İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Şifasını görenler bırakamayacak! Zerdeçal, bal, limon... Bu reçeteyle bağışıklığınız zırh gibi olacak!
- Zamlı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemesi ne kadar oldu? Sorgulama ekranı...
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024