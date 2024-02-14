Joe Biden’ın A takımında Yahudi ordusu! İsrail’e destek politikasının arkasında o isimler var! A Haber tek tek deşifre etti...

O İSİMLERE A HABER ULAŞTI

ABD yönetiminde bu kadar çok Yahudi'nin olması soru işaretleri oluştururken A Haber olarak Biden'in ekibinde yer alan 15 Yahudi ismi ismi sizler için araştırdık.

AMAÇLARI İSRAİL'E HİZMET ETMEK

ABD'de Trump'ın sürekli olarak dile getirdiği "America first" mottosunun kıran bu isimlerin esas amacı İsrail'in uzun vadeli çıkarına hizmet etmek olduğu belirtiliyor.