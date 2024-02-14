Joe Biden'ın A takımında Yahudi ordusu! İsrail'e destek politikasının arkasında o isimler var! A Haber tek tek deşifre etti...
ABD tarihi boyunca başkanların ekibinde yer alan Yahudi isimler dikkat çekerken Joe Biden yönetiminde bu sayı zirve yaptı. A takımında tam 15 Yahudi'ye yer veren Biden bu isimleri kritik görevlere getirdi. Trump döneminde gündem olan "America first" sloganı Biden döneminde Yahudileri ve İsrail'i önceleyen bir politikaya evrildi. ABD'nin İsrail'e verdiği desteği ve Yahudileri korumasının arka planında Biden'ın ekibinde bulunan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellen, Adalet Bakanı Merrick Garland gibi isimler dikkat çekiyor. A Haber ekibi olarak Biden'ın ekibinde yer alan ve kritik görevlerde olan 15 Yahudi ismin geçmişini araştırdık. İşte detaylar...
ABD Başkanı Joe Biden, yeni yönetimi için güçlü ve deneyimli bir ekip atarken bu isimlerin arasında bir minyan* ve yarı Yahudi olan isimler bulunuyor.
O İSİMLERE A HABER ULAŞTI
ABD yönetiminde bu kadar çok Yahudi'nin olması soru işaretleri oluştururken A Haber olarak Biden'in ekibinde yer alan 15 Yahudi ismi ismi sizler için araştırdık.
AMAÇLARI İSRAİL'E HİZMET ETMEK
ABD'de Trump'ın sürekli olarak dile getirdiği "America first" mottosunun kıran bu isimlerin esas amacı İsrail'in uzun vadeli çıkarına hizmet etmek olduğu belirtiliyor.
İşte o isimler:
ANTHONY BLINKEN (DIŞİŞLERİ BAKANI)
Blinken ABD'de kariyerli bir diplomat olarak bilinirken üvey babası Samuel Pisar, Polonya'daki okulundaki yaklaşık 900 çocuktan hayatta kalan tek Holokost kurbanıydı. Nazilerden kaçtıktan ve bir ABD zırhlı birliği tankında sığınmasının ardından kurtarıldı. Biden onu tanıttığında Blinken bu bölümü duygusal bir şekilde anlattı.
DAVID COHEN (CIA BAŞKAN YARDIMCISI)
Cohen, bu görevi 2015'ten 2017'ye kadar yapmasının ardından yeniden bu göreve getirildi. Cohen, önde gelen bir Boston Yahudi doktorunun oğludur.
JANET YELLEN (HAZİNE SEKRETERİ)
Bu görevde süresini dolduran ilk kadındır. Daha önce Federal Rezerv Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2016 yılında Trump karşıtı bir reklamda, Yellen da dahil olmak üzere üç Yahudi oynadı.
MERRİCK GARLAND (BAŞSAVCI)
Garland, Obama'nın başkanlığının son yılında o zamanlar Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell tarafından Yüksek Mahkeme Yargıcı olmaktan engellendi. Aday gösterildikten sonra Garland, antisemitizmden kaçarak ABD'ye taşınan büyükanne ve büyükbabasından bahsederek tarafını belli etti.
AVRIL HAINES (ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ)
Obama altında CIA'nin başkan yardımcısıydı, bu işi yapan ilk kadındı. Annesi tanınmış bir Yahudi ressam (Adrian Rappin) İsrail'le özdeşleşmişti. Haines Yahudi olmayan babasıyla İsrail'i ziyaret etti.
RON KLAIN (ŞEF PERSONEL)
Biden'ın başkan yardımcılığı günlerinde onun şef personeliydi. Klain, "bar mitzvah" ritüeli için Indianapolis'teki çocukluk sinagogunda birden fazla Tora bölümü öğrendi Klain ayrıca Yahudi çocuklar yetiştirme taahhüdünde bulundu.
ERIC LANDER (BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI OFİSİ DİREKTÖRÜ)
Lander, önde gelen bir genetikçidir. Lander, DNA çift sarmalının keşfeden James Watson tarafından antisemitik eleştiriye maruz kaldığını belirtti.
RACHEL LEVINE (SAĞLIK VE İNSAN HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCISI)
Rachel Levine, Sağlık ve İnsan Hizmetleri başkan yardımcısı. Levine, Massachusetts'te Muhafazakar bir Yahudi evinde büyüdü. Senato onayı gerektiren bir pozisyon için aday gösterilen ilk açık trans bireydir.
ALEJANDRO MAYORKAS (İÇ GÜVENLİK BAKANI)
Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısıydı. Küba'da, Küba Yahudisi bir baba ve Romanya Yahudisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Geçmişte Yahudi gruplarla yakın çalışmalar yaptı.
ANNE NEUBERGER (ULUSAL GÜVENLİK AJANSI'NIN SİBER GÜVENLİK DİREKTÖRÜ)
Brooklyn'den bir Ortodoks Yahudi, kolej dahil eğitimini Ortodoks okullarında tamamladı. ABD Siber Komutanlığı'nın kurulmasına yardımcı oldu ve 2018 ara seçimlerinde güvenlik çalışmalarını yönetti. Büyükanne ve büyükbabaları Holokost'tan kurtulan Neuberger'in ailesi, 1976'da Uganda'ya kaçırılan ve İsrail'in Entebbe operasyonu ile kurtarılan Air France uçuşunun yolcuları arasındaydı. ABD genelinde bekar annelere hizmet veren Sister to Sister adlı bir STK'nın kurucusudur.
WENDY SHERMAN (DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI)
Maryland'de Yahudi bir ailede doğdu. Babası Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı. Sherman, tartışmalı İran nükleer anlaşması için baş müzakereciydi.
JEFF ZİENTS (COVID-19 KOORDİNATÖRÜ)
Washington'da doğdu ve Kensington Maryland'de Yahudi bir aileyle birlikte büyüdü. 2014 ile 2017 yılları arasında Ulusal Ekonomi Konseyi'nin direktörüydü. COVID-19 pandemisini aşma çabalarını yönlendirip koordine edecek kritik bir rolü üstlendi.
ROCHELLE WALENSKY (HASTALIK KONTROL MERKEZLERİ DİREKTÖRÜ)
Eşiyle birlikte önemli bir Muhafazakar sinagog olan Temple Emanuel'in üyeleridir. AIDS ve HIV konusunda uzman olan Walensky, Massachusetts General Hospital'da Enfeksiyon Hastalıkları Şefi ve Harvard Medical School'da profesör olarak görev yaptı.
JARED BERNSTEİN (EKONOMİK DANIŞMANLAR KONSEYİ ÜYESİ)
Obama döneminde, Bernstein Biden'ın baş ekonomisti ve ekonomik danışmanıydı.
DOUGLAS EMHOFF (ABD BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRİS'İN EŞİ)
ABD Başkan Yardımcısı'nın eşi. Brooklyn'de, Yahudi ebeveynleri Barbara ve Michael Emhoff'un oğlu olarak doğdu. New Jersey'de büyüdü. Bir eğlence hukuku avukatıdır ve Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders veriyor.
Biden yönetiminde 15 Yahudi'yi üst düzey pozisyonlara getirirken Biden'ın kiliseye giden liberal bir Katolik olduğu da biliniyor.
TRUMP DÖNEMİNDE DE YAHUDİ HAKİMİYETİ
Diğer yandan Trump yönetimi de üst düzey pozisyonlarda birçok Yahudiye sahipti. Bunlar arasında: damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner; Venezuela, İran için Özel Temsilci Elliot Abrams; İsrail'e Büyükelçi David Friedman; Uluslararası Müzakereler, İsrail-Filistin Çatışması için Özel Temsilci Jason Greenblatt; Hazine Bakanı Steve Mnuchin; Kıdemli Danışman, Politika Stephen Miller; Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn; Başkana Yardımcı, Hükümetlerarası ve Teknoloji Girişimleri Reed Cordish; Başkan Yardımcısı Avrahm Berkowitz; Başsavcı Yardımcısı Rod Rosenstein; Antisemitizmi izleme ve mücadele etmek için Özel Elçi Elan Carr; Başsavcı Jeffrey Rosen; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus; Gaziler İşleri Bakanı David Shulkin; Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lawrence Kudlow; kızı, Başkana Danışman Ivanka Trump; Ulusal Güvenlik Konseyi Hukuk John Eisenberg; İstihbarat için Savunma Bakanlığı Geçici Alt Sekreteri Ezra Cohen-Watnick; ayrıca Antisemitizmi izleme ve mücadele etmek için Özel Yardımcı Len Khodorkovsky bulunuyordu.
İSRAİL'İN ÇIKARINA ÇALIŞIYORLAR
Bu isimler de göz önüne alındığında ABD tarihinde Yahudilerin önemli görevlere getirildiği ve İsrail'in çıkarmalarına hizmet ettiği anlaşılıyor.
MİNYAN NEDİR?
Musevilik'de bir dini törenin icra edilebilmesi için, Bar Mitsva törenini yapmış, yani 13 yaşını doldurmuş ve bir gün almış en az 10 Musevi erkeğe ihtiyaç vardır. Bu özellikleri taşıyan en az 10 kişilik cemaate minyan adı verilir.
Minyan'ın olmadığı durumlarda dini törendeki bazı dualar okunamaz, Tevrat çıkartılamaz ve bazı törenler gerçekleştirilemez.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı