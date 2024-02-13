Fondaş Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! 'Duyum' adı altında algı operasyonu
Fondaş Halk TV, geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Gözde Şeker ile Söz Sende" adlı programda eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarının ardından tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Halk TV’de yayınlanan tekzipte Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan Milli Enerji Politikası'nın meyveleri ve bu ülkeye kattığı sayısız hizmetler tek tek anlatıldı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında fondaş Halk TV'de yayınlanan "Gözde Şeker ile Söz Sende" programında asılsız iddialar ortaya atıldı.
Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen, hakemliğinin sona ermesinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu iddia etmişti. Fondaş TV bu iddialar sonrası tekzip ve düzeltme metni yayınladı.
ASILSIZ VE YALAN HABER
Fondaş Halk TV Türkiye'nin tam bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak hakkında yalan ve asılsız haber yaptığını kabul etti. Ortaya atılan bu iddialar sonrası Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayınlandı.
HİZMETLER TEK TEK ANLATILDI
Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'in sadece duyumdan ibaret olan asılsız iddiaları sonrası Fondaş Halk TV'de yayınlanan tekzipte Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu ülkeye verdiği sayısız hizmet tek tek anlatıldı.
MİLLİ ENERJİ POLİTİKASININ MİMARI
Türkiye'nin bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı yaptığı dönemde attığı adımlar meyvesini vermeye başladı.
"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabının 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümünde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti.
HEDEFLER BİR BİR GERÇEKLEŞTİ
Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi'ni yayınlayan Berat Albayrak, Türkiye'nin kendi sondaj gemileri ile arama yapması gerektiğini belirtmişti. Türkiye, Albayrak döneminde filoya kazandırılan sondaj gemileri ile makus talihini yenerek, 'Burada bir şey yok' denilerek kapatılan kuyulardan doğal gaz fışkırdığını keşfetti.
TEKZİP VE DÜZELTME METNİ
Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır.
Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.
Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol federasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır.
Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır.
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