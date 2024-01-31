Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! İşte İstanbul'un son anket sonucu...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kurum, İstanbul'un son anket sonucunu açıkladı. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
"İSTANBUL'DAKİ COŞKUYU HER YERDE GÖRÜYORUM"
Yoğun bir şekilde sahayadayız. Yoğun bir mesai içerisindeyiz. 59 gün kaldı seçime. İlk günden itibaren çarşıda, pazarda esnafımızın yanında çalışma temposu yürütüp İstanbullular ile kucaklaşıyoruz. İstanbul'daki heyecanı, coşkuyu gittiğim her yerde görüyorum. Gittiğimiz her sokakta yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz.
"VATANDAŞLAR 'SİZ EVİN EVLADI GİBİ OLDUNUZ' DİYOR"
Beşiktaş'ta meydandan başlayarak Balıkçılar Çarşısı'nın olduğu sokağa kadar yürüdük. O sokağı 2,5 saatte yürüdüm, çok güzel ilgi, coşku var. Oy vereceğiz, sizi seviyoruz diyenler de var. 'Depremde bizim yanımızdaydınız' diyorlar. Bir gencimiz 'Depremzedeler sizi kardeşi görüyor, siz onların evladı oldunuz, annem sizi televizyonda izlerken evladı gibi izliyor' dedi. 5 yıllık bakanlık dönemimde, genel müdürlük dönemimde yaptığım çalışmalar karşıma çıkıyor. Bir siyasetçi için en kıymetli şey budur.
"İSTANBULLU, İBB YÖNETİMİNİN İSTANBUL'A ODAKLANMASINI İSTİYOR"
Deprem konusunda ulaşım konusunda bu sorunların çözümü noktasında irade gösteren kazansın diyorlar. İstanbul'da gerçekten farklı bir manzara var. Sokak tamamen buna odaklanmış durumda. İstanbullu, kaybolan yıllarının geri gelmesini istiyor. Huzuru, güveni istiyorlar. Trafikteki çilenin bir an önce bitmesini istiyorlar. Yönetminin İstanbul'a odaklanmasını istiyorlar. Ben hep bu anlayışla çalıştım.
"MEVCUT YÖNETİM KENDİSİNİ DAĞLARIN TEPESİNDE GÖRÜYOR"
Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular. Rakiplerini İstanbul'a aramadılar. 8-10 puan kendilerini önde görüyorlardı.
İŞTE İSTANBUL'UN SON ANKET SONUCU
Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Şuan biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız.
"VAADETTİĞİMİZ BÜTÜN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Siyaset bence milletin sizden ne beklediğini anlamakla ilgili. Samimiyet, tevazu önemli. Herkes sizin, bizim gibi insan arıyor. Siyasetçiden beklediği verilen sözlerin tutulması. Verilen sözlerin tutulmaması, yarı zamanlı belediyecilik yapıp boş zamanlarda belediyeye uğrayan bir anlayış istemiyor. Bizim siyaset anlayışımız hizmet odaklıdır. Milletin sorunlarına çözüm bulmak odaklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın millete vadedip yapmadığı bir iş yok. Eksik olabilir ama vadettiğimiz bütün projeleri yaptık. Ben bakanlık döneminde 81 ile gitmiş biriyim. Bu illerde 500'ü aşkın ziyaretler yaptım. Miletimiz bunun takdirini yapıyor.
"KADIN ELİ İBB'YE YETKİLİ MAKAMLARDA DEĞECEK"
O gün en az buradaki kadar kadın kardeşlerimiz de oradaydı. Sahneye alınmaması hususu bir eksiklik. Hepimizin hatası var orada, bilerek isteyerek yapılmış bir şey değil. Orada bizim çok kıymetli kadın arkadaşlarımız, belediye başkan adaylarımız var. Kadına değeri veren bir siyasi iradeyiz. Kadınların temsili noktasında cumhurbaşkanımızın, bizim bakış açımız bellidir. Kadınların istihdamı için birçok proje açıkladık. Onlar da memnun oldular. Burada olmaması bir eksiklik. Biz bakanlık döneminde benim bakan yardımcılarımdan biri kadındı. Yöneticilerimiz, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımızdan kadın yöneticileri ön plana çıkarma noktasında kararlar aldım ve uyguladım. Bizim genel siyasi bakışımız böyledir. Belediyelerde yetki ve temsil anlamında kadınlara öncelik verdik. Bu manada İBB'de kadın eli belediyeye yetkili makamlarda değecek. Belediyenin kendi içinde ve iştiraklerinde kadınlar olacak. Kadın yöneticilerimizi atayacağız. Biz kadınlarla ilgili projeler hazırlarken analizler, saha araştırmaları yaparak projeleri hazırladık. 100 bin girişimci kadına sermaye vereceğimizi açıkladık. Kadınların kendi işlerini kurabilmelerine imkan sağlayacağız. Bizim İSMEK'imiz vardı, burada kadınlarımızı kendi meslek dallarında, ilgileri oldukları alanlarda yetiştiriyorduk. Biz 100 bin lira sermayeyi gençlerimize de vereceğiz. Kadınlar İSMEK'te eğitim alıp iş hayatına atılacaklar. Kadınlarımız kendi ürünlerini İBB'nin kuracağı e-ticaret portalında satma imkanı vereceğiz. Biz bugünlere kadınlarımızla geldik. 22 yıldır iktidarda isek kadınlara verdiğimiz değerle geldik.
"İETT GEREKİRSE KADINLARI EVİNE BIRAKACAK"
İETT gerekirse kadınları evlerine bırakacak. Biz bir kere belli çatılar kuracağız, belli bakış açıları kuracağız. İstanbul huzurun adresi olsun. Korkunun sokaklardan giderildiği, trafikteki çilenin giderildiği, deprem korkusunun ortadan kaldırılması istiyoruz. Bu endişeleri ortadan gidermek istiyoruz. Biz eğitimin değerli olduğu bir İstanbul istiyoruz. Biz bu yüzden Sistem İstanbul'u kuruyoruz. Bir kaldırım yaparken tabela dikip reklamları boy boy asıp bunu insanlara eziyete çevirmeyeceksin. Metro inşaatına başladığında yüzde 5 ilerlemeyeceksin. Hızlı bir şekilde ilerleyeceksin. Kuracağımız kadın, gençlik meclis iile beraber kararlar alacağız. Biz sokaklardan korkuyu silip alacağız. İnsanlar endişeye kapılmayacak. Kadınımız, kızımız gece eve gidiyor, durağı eve uzak oluyor. Benim İETT şöfürün gerekirse eve bırakacak. Dijital İstanbul projesi ile İstanbul'un her sokağının güvenli olmasını sağlayacağız.
"39 İLÇEMİZDE HAYVAN BAKIM MERKEZLERİ KURACAĞIZ"
Sokak hayvanları ile ilgili endişeyi görüyoruz. İstanbul'un sokaklarından endişeyi kaldıracağız. Bu konuya duyarsız kalmayacağız. İlgileniyormuş gibi yapmayacağız. Konunun çözümü noktasındaki irade neyse onu ortaya koyacağız. 39 ilçede hizmet verecek hayvan bakım merkezleri kuracağız. İstanbul'da 17 bin tane sahipsiz hayvana bakım yapabilecek alan var. Her konuda olduğu gibi CHP yönetimi bu konuya duyarsız kalmış. İki yakaya da doğal yaşam içerisinde hayvanlarla ilgili hizmetleri yapabileceğimiz tesisler kuracağız. Tek bir merkezden yaparak bunu kontrol altına alacağız. Biz bunu kontrol altına almazsak 3-5 sene sonra hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğiz hale gelecek. Sokaklarımız 5 sene içerisinde güvenli hale gelecek. Her türlü masrafı biz karşılayacağız. Sokaklarda insanımıza zarar verecek sokak hayvanı görmeyeceğiz.
"1,5 MİLYON RİSKLİ YAPININ 600 BİNİ ACİL DÖNÜŞMELİ"
İstanbul'da 7,5 milyon bağımsız birim var. 1,5 milyon riskli konut söz konusu. Bunların 600 bini acilen dönüşmesi lazım, bunlar çok riskli. Bunları bilimsel verilerle aldık. Bu konutlarda oturanlar bir depremde hayati tehlike ile karşı karşıya. İlk aşamada 650 bin konutu yapacağız. Ben bakanlığım dönemimde 350 bin konut yaptı, sadece 5 yılda. 46 bin afet konutu yaptık anahtarını teslim ettik. Biz 20 yılda 1 milyon 250 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim ettik. Gelinen 5 yıllık süreçte mevcut yönetimin vaadi 115 bin konuttu, sadece 5 bin 86 konutu teslim etmişler. Bakanlık döneminde 350 bin konutu vatandaşlarımıza sunduk. 6 Şubat depremi olur olmaz seferberlik ruhu ile hareket ettik. Ben orada 60 gün bilfiil kaldım, 11 ilimizde uykusuz, helikopterle beldesine kadar gittim. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. Pazartesi günü 46 bin konutu teslim edeceğiz. Siz yapmak isterseniz yaparsınız.
"18 AYDA 100 BİN KİRALIK KONUTU BİTİRECEĞİZ"
İBB 12 bakanlık eder, birçok bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi vardır. İstanbul kendisine yeter. 81 ile yetebilecek zenginliği vardır. Siz bütçenizi doğru kullanırsanız bunların hepsi yapılır. 650 bin konutun her yıl 60 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL kira ve taşınma yardımı yapacağız. 300 bini KİPTAŞ yapacak. 100 bin kiralanacak konut yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi tutulmuş vatandaşlara buraları kiralayacağız uygun fiyatlara. Kentsel dönüşümün hızlandırılmasını sağlayacağız. 18 ayda 100 bin kiralık konutu bitireceğiz. 250 bin konutun yerinde dönüşümünü özel sektör ve vatandaşın işbirliği ile yapacağız. Bizi bilenler boşu boşuna kardeşi, evladı yapmıyor. İş yapma anlayışım böyle oldu. Sözümüzü her zaman tuttuk. Biz bugüne kadar şehir meydanlarının ihyasını yaptık. Biz o yüzden sadece İstanbul diyoruz. Bu işleri yapabilmek için gece gündüz çalışacağım. Yapamazsam bir daha İstanbul'a ne aday olacağım ne de böle bir söylem içerisine gireceğim. Bugüne kadar sözlerini tutan bir irade olduk. Bu sözleri hep tuttuk, tutacağız. Biz dertliyiz ve sorunları çözmek istiyoruz. Sokak evlerimizi dönüştürün diyor. 39 ilçede projelerimizi yapacağız. Şu an bizim başlattığımız 171 bin konutun şantiyesi fiilen devam ediyor. 81 ile hizmet ederken bakanlık döneminde İstanbul'a da ettik, 39 tane Millet Bahçesi yaptı. 39 ilçede bu projeleri yapacağız. Biz söylüyorsak yaparız. Bize gelen talepleri yazarın, takibini yaparız. Biz bakanlığa geldiğimizde kaynak yoktu, üretttik. Mevcut yönetime baktığımızda 53 bin kişi işe alınmış, çıkmış. 92 bin personeli var. Mevcut personelin yarısını çıkartıp yeni eleman alıyorsunuz. Biz liyakatli kadrolarla bu işi yapacağız. Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz.
"BÜTÜN PROJELERİMİZ 56 MİLYAR DOLAR BÜTÇELİ"
Bizim bütün projelerimizin bütçesi 56 milyar dolar. 130 bin canımız gitmiş, elimizden gelen her türlü enerjiyi kentsel dönüşüm için vereceğiz. İstanbul 11 ile yetişir ama İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar bu yüzden önemli.
"İSTANBUL'DA 800 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"
İstanbul'da 22 yıllık sürede 800 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 100 bin sosyal konut yapmışız. 39 ilçede bizim işimizi görürsünüz. Her yerde kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Şantiyelerimiz devam ediyor. Konutlarımız bitmek üzere.
"NACİ HOCA BUNLARI ANLATIRKEN GÖZLERİNDEN YAŞ AKIYOR"
Naci Hocayı ben çok seviyorum, beğeniyorum çokta değerli bir bilim insanımız. Onu aradım 'Hocam sizin bilgi birikiminizden faydalanmak istiyoruz' diye. O da 'Memnuniyet duyarım. Ben İstanbul'un deprem riski noktasında bir irade koyan varsa ben o iradenin yanında olurum' dedi. O da dertli, bunları anlatırken gözlerinden yaş akıyor. İnşallah kazandığımızda 1 Nisan sabahı böyle insanlarla problemleri çözmek için iradeyi ortaya koyacağız.
BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞI SEÇİMİ NASIL ETKİLER?
Biz açıkçası kimin kimle ittifak kuracağına odaklanmıyoruz. Biz İstanbul'un meselelerine odaklanıyor. Ne olursa olsun 31 Mart akşamı bu başarıyı İstanbullular ile birlikte yakalayacağız.
"METRO UZUNLUĞUNU İKİ YILDA İKİ KATINA ÇIKACAĞIZ"
Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 213 milyar lira, İETT 29 milyar lira, İSKİ 51 milyar lira ve iştirakleri de 221 milyar lira olmak üzere 515 milyar lira konsolide bütçesi var. öz geliri genel gelirinin yüzde 30'uydu. İstanbul'un konsolide bütçesi 515 milyar lira. Bu paranın yüzde 90'ının devletten alıyor. 2019'da belediyeyi bıraktığımızda özgelir, genel gelirin yüzde 30'uydu. Özgelirimizi arttırmak durumundayız. Bütçemizi iki katına çıkaracağız. Kaynakları etkili kullanacağız. Net 0 emisyon hedefi koyduk. Metro uzunluğunu iki yılda iki katına çıkacağız. Elinde yetki var, planlama gücünüz var, 30 şirketiniz var. İspark zarar ediyor, diğer yerler zarar ediyor. Konulara odaklanırsanız çözersiniz. Yeterki arzunuz isteğiniz olsun. Şehrin içindeki ağır vasıtayı kuzeye alsanız trafik rahatlar. Oraya gidip lojistik üstler kuracaksınız. Otogarları kuzeye taşıtacaksınız. Bu trafiği rahatlatır. Buna engel yok. İBB yapsın. Bunlar böyle bir şey yaptı da engel mi oldular. Ortalama insan ömrünün 3,5 yılı trafikte geliyor. Biz 2019'da 46 dakikada bırakmışız ortalama ulaşım süresini şu an 64 dakikaya çıkmış. Bizim hedefimiz 64 dakikayı 39'a düşürmek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden geçti!
- 1998-1999-2005-2008 arası sigorta girişliye gümüş kasede emeklilik! 47-48-49-50-51-52 yaş üstüne talih kuşu kondu
- 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
- ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"
- Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...
- Bağırsakları temizliyor! Yoğurda karıştırıp kaşık kaşık tüketin
- Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor
- En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...