Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! İşte İstanbul’un son anket sonucu...

"18 AYDA 100 BİN KİRALIK KONUTU BİTİRECEĞİZ"

İBB 12 bakanlık eder, birçok bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi vardır. İstanbul kendisine yeter. 81 ile yetebilecek zenginliği vardır. Siz bütçenizi doğru kullanırsanız bunların hepsi yapılır. 650 bin konutun her yıl 60 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL kira ve taşınma yardımı yapacağız. 300 bini KİPTAŞ yapacak. 100 bin kiralanacak konut yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi tutulmuş vatandaşlara buraları kiralayacağız uygun fiyatlara. Kentsel dönüşümün hızlandırılmasını sağlayacağız. 18 ayda 100 bin kiralık konutu bitireceğiz. 250 bin konutun yerinde dönüşümünü özel sektör ve vatandaşın işbirliği ile yapacağız. Bizi bilenler boşu boşuna kardeşi, evladı yapmıyor. İş yapma anlayışım böyle oldu. Sözümüzü her zaman tuttuk. Biz bugüne kadar şehir meydanlarının ihyasını yaptık. Biz o yüzden sadece İstanbul diyoruz. Bu işleri yapabilmek için gece gündüz çalışacağım. Yapamazsam bir daha İstanbul'a ne aday olacağım ne de böle bir söylem içerisine gireceğim. Bugüne kadar sözlerini tutan bir irade olduk. Bu sözleri hep tuttuk, tutacağız. Biz dertliyiz ve sorunları çözmek istiyoruz. Sokak evlerimizi dönüştürün diyor. 39 ilçede projelerimizi yapacağız. Şu an bizim başlattığımız 171 bin konutun şantiyesi fiilen devam ediyor. 81 ile hizmet ederken bakanlık döneminde İstanbul'a da ettik, 39 tane Millet Bahçesi yaptı. 39 ilçede bu projeleri yapacağız. Biz söylüyorsak yaparız. Bize gelen talepleri yazarın, takibini yaparız. Biz bakanlığa geldiğimizde kaynak yoktu, üretttik. Mevcut yönetime baktığımızda 53 bin kişi işe alınmış, çıkmış. 92 bin personeli var. Mevcut personelin yarısını çıkartıp yeni eleman alıyorsunuz. Biz liyakatli kadrolarla bu işi yapacağız. Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz.