Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! İşte İstanbul’un son anket sonucu...





İŞTE İSTANBUL'UN SON ANKET SONUCU

Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Şuan biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız.



"VAADETTİĞİMİZ BÜTÜN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Siyaset bence milletin sizden ne beklediğini anlamakla ilgili. Samimiyet, tevazu önemli. Herkes sizin, bizim gibi insan arıyor. Siyasetçiden beklediği verilen sözlerin tutulması. Verilen sözlerin tutulmaması, yarı zamanlı belediyecilik yapıp boş zamanlarda belediyeye uğrayan bir anlayış istemiyor. Bizim siyaset anlayışımız hizmet odaklıdır. Milletin sorunlarına çözüm bulmak odaklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın millete vadedip yapmadığı bir iş yok. Eksik olabilir ama vadettiğimiz bütün projeleri yaptık. Ben bakanlık döneminde 81 ile gitmiş biriyim. Bu illerde 500'ü aşkın ziyaretler yaptım. Miletimiz bunun takdirini yapıyor.



"KADIN ELİ İBB'YE YETKİLİ MAKAMLARDA DEĞECEK"

O gün en az buradaki kadar kadın kardeşlerimiz de oradaydı. Sahneye alınmaması hususu bir eksiklik. Hepimizin hatası var orada, bilerek isteyerek yapılmış bir şey değil. Orada bizim çok kıymetli kadın arkadaşlarımız, belediye başkan adaylarımız var. Kadına değeri veren bir siyasi iradeyiz. Kadınların temsili noktasında cumhurbaşkanımızın, bizim bakış açımız bellidir. Kadınların istihdamı için birçok proje açıkladık. Onlar da memnun oldular. Burada olmaması bir eksiklik. Biz bakanlık döneminde benim bakan yardımcılarımdan biri kadındı. Yöneticilerimiz, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımızdan kadın yöneticileri ön plana çıkarma noktasında kararlar aldım ve uyguladım. Bizim genel siyasi bakışımız böyledir. Belediyelerde yetki ve temsil anlamında kadınlara öncelik verdik. Bu manada İBB'de kadın eli belediyeye yetkili makamlarda değecek. Belediyenin kendi içinde ve iştiraklerinde kadınlar olacak. Kadın yöneticilerimizi atayacağız. Biz kadınlarla ilgili projeler hazırlarken analizler, saha araştırmaları yaparak projeleri hazırladık. 100 bin girişimci kadına sermaye vereceğimizi açıkladık. Kadınların kendi işlerini kurabilmelerine imkan sağlayacağız. Bizim İSMEK'imiz vardı, burada kadınlarımızı kendi meslek dallarında, ilgileri oldukları alanlarda yetiştiriyorduk. Biz 100 bin lira sermayeyi gençlerimize de vereceğiz. Kadınlar İSMEK'te eğitim alıp iş hayatına atılacaklar. Kadınlarımız kendi ürünlerini İBB'nin kuracağı e-ticaret portalında satma imkanı vereceğiz. Biz bugünlere kadınlarımızla geldik. 22 yıldır iktidarda isek kadınlara verdiğimiz değerle geldik.