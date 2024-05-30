Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda

Her alanda olduğu gibi kozmetik sektöründe de doğal ürünlere yönelim giderek artıyor. Cilt sağlığını korumak, pH dengesini sağlamak ve sivilce görünümünü azaltmak için birçok kimyasal ürün kullanılmasına rağmen, bu sorunların köklü çözümü doğada yatıyor. Ünlü doktor Canan Karatay'a göre kullanıldığında cildi adeta ışıldatan ve anında gençleştirici etkisiyle dikkat çeken bir mucize ürün bulunuyor. Bu ürünün faydalarını duyanlar ise adeta kapış kapış alıyor. İşte güzellik dünyasının yeni gözdesi olan o mucize ürün...