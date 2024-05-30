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Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda

Güzellik endüstrisinin hızla geliştiği günümüzde, ünlü doktor Canan Karatay, doğal güzellik anlayışının önemine vurgu yapıyor. Karatay, özellikle cilt bakımında doğal ürünlerin tercih edilmesinin ne kadar değerli olduğunu vurgularken, son favori ürününü de paylaşıyor: Cildi adeta mermer gibi bir görünüme kavuşturarak sivilceleri kökten ortadan kaldıran bir mucize ürün.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 10:25
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Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda

Her alanda olduğu gibi kozmetik sektöründe de doğal ürünlere yönelim giderek artıyor. Cilt sağlığını korumak, pH dengesini sağlamak ve sivilce görünümünü azaltmak için birçok kimyasal ürün kullanılmasına rağmen, bu sorunların köklü çözümü doğada yatıyor. Ünlü doktor Canan Karatay'a göre kullanıldığında cildi adeta ışıldatan ve anında gençleştirici etkisiyle dikkat çeken bir mucize ürün bulunuyor. Bu ürünün faydalarını duyanlar ise adeta kapış kapış alıyor. İşte güzellik dünyasının yeni gözdesi olan o mucize ürün...

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Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda

Beslenme alanında sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan ünlü doktor Canan Karatay, cilt sağlığını korumanın da yollarını sık sık dile getiriyor. Beslenme alışkanlıklarının yanı sıra cilt bakımında doğal ürünlerin önemine dikkat çeken Karatay, zeytinyağı sabununun cilt için önemine vurgu yapıyor. Zeytinyağı sabununun, cildin doğal yağ dengesini koruyarak nemlenmesini sağlayan en faydalı sabun olduğunu belirten Karatay, bu ürünün cilt sağlığına olan olumlu etkilerini açıklıyor.

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Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda

Zeytinyağı Sabununun Cilde Faydaları

Kuru Ciltleri Nemlendirir ve Canlandırır:

Doğal zeytinyağı sabunları, kuru ciltleri nemlendirme ve canlandırma amacıyla sıklıkla tercih ediliyor. Bu ürün sayesinde ciltteki kuruluk nedeniyle oluşan pul pul dökülmeler engellenirken, çatlak ve döküntülü görünüm azaltılıyor.

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Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda

Antioksidan Özellik Sunar:

Serbest radikallerin sebep olduğu hücresel hasarı en hızlı şekilde ortadan kaldıran zeytinyağı sabunu, güzellik dünyasının ünlü isimleri tarafından da sıklıkla tercih edilir. Bu sabun sayesinde cilt daha genç ve dinç bir görünüm kazanır.

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Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda

Derin Temizlik Etkisi Sağlar:

Zeytinyağlı sabun, cildi nemlendirmenin yanı sıra derinlemesine temizlik etkisi de gösterir. Cilt üzerinde biriken ölü derilerden ve mikroplardan arındırarak cilde nefes aldırır ve sivilce oluşumunu azaltır.