30 Mayıs 2024, Perşembe
Canan Karatay’dan cilt bakımında devrim! Sivilcelere veda
Güzellik endüstrisinin hızla geliştiği günümüzde, ünlü doktor Canan Karatay, doğal güzellik anlayışının önemine vurgu yapıyor. Karatay, özellikle cilt bakımında doğal ürünlerin tercih edilmesinin ne kadar değerli olduğunu vurgularken, son favori ürününü de paylaşıyor: Cildi adeta mermer gibi bir görünüme kavuşturarak sivilceleri kökten ortadan kaldıran bir mucize ürün.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 10:25
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