AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Bizim derdimiz İzmir’i sadece Ege’nin değil dünyanın incisi yapmaktır

Başkan Erdoğan'ın İzmir konusundaki hassasiyetini en iyi bilenlerden biri olduğunu, Erdoğan'ın İzmir'le ilgili aktarılan her hususta "Ne gerekiyorsa yapalım" dediğini aktaran Dağ, 1 Nisan'dan sonra atacakları her güzel adımda da arkalarında Başkan Erdoğan'ın olacağını ifade etti.

İzmir'i günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceklerini kaydeden Dağ, "İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız. İzmir'imizde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sevgi diliyle konuşacağız, şirin şehrimizin her köşesine muhabbet tohumları ekeceğiz." ifadelerini kullandı.