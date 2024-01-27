AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Bizim derdimiz İzmir'i sadece Ege'nin değil dünyanın incisi yapmaktır
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'i dünyanın "incisi" yapmayı istediklerini ve bunu 31 Mart'a kadar seçmenlere anlatacaklarını söyledi. Dağ, “İzmir yeter bu çile bitsin” diyor. Ben de diyorum ki, biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz. Şimdi İzmirli hemşehrilerim sizlere soruyorum? Çilenin bitmesi için var mısınız? İzmir’in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir’i gerçek belediyecilik ile tanıştırmaya var mısınız? Allah’ın izniyle biz de hazırız” dedi.
Dağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 12 yıl milletvekilliğini yaptığı İzmir'in her köşesinde izi olduğunu söyledi.
Belediyecilik denildiğinde herkesin aklına ilk olarak AK Parti'nin geldiğini kaydeden Dağ, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ve uyguladığı belediyecilik modeliyle mümkün olduğunu ifade etti.
İzmir'in sokak ve caddelerini adım adım dolaştığını belirten Dağ, İzmirlilerin kendisine samimiyetle yaklaştığını ve sevgiyle kucakladığını ifade etti.
Tek dertlerinin İzmir'i hak ettiği hizmetlere kavuşturmak olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:
"Bizim derdimiz İzmir'i sadece Ege'nin değil dünyanın incisi yapmaktır. 31 Mart'a kadar derdimizi, hayallerimizi, tasavvurumuzu İzmirli hemşehrilerimize gece gündüz anlatacağız. İzmir'imizin kalbine, hemşehrilerimizin gönlüne dokunacağız. Şehrimize hizmet için çalmadık kapı bırakmayacağız. İstiklalimizin meşalesini yakan, Çaka ve Umur Beylerin rüyası, Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetlisi, Zübeyde Hanım'ın şehri İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz."
Başkan Erdoğan'ın İzmir konusundaki hassasiyetini en iyi bilenlerden biri olduğunu, Erdoğan'ın İzmir'le ilgili aktarılan her hususta "Ne gerekiyorsa yapalım" dediğini aktaran Dağ, 1 Nisan'dan sonra atacakları her güzel adımda da arkalarında Başkan Erdoğan'ın olacağını ifade etti.
İzmir'i günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceklerini kaydeden Dağ, "İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız. İzmir'imizde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sevgi diliyle konuşacağız, şirin şehrimizin her köşesine muhabbet tohumları ekeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dağ'ın konuşması öncesinde, seçim şarkısı olarak hazırlanan "Biz İzmir'e bağlandık" şarkısı çalındı, video klibi izletildi.
- "HÜKÜMETLER OLARAK İZMİR'E YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARDAN BAŞKA BİR YATIRIMI GÖREBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da havalimanından salona doğru gelirken, yıllar önce geldiği İzmir'de 20-25 sene sonra devlet yatırımlarından başka bir yatırım görmediğini söyledi.
Kentin 20-25 yıllık süreçte belediye yerel hizmetlerinden faydalanamadığını kaydeden Elitaş, "Hükümetler olarak İzmir'e yaptığımız yatırımlardan başka bir yatırımı görebilmek mümkün değil. İnşallah önümüzdeki süreçte belediye başkanımızı seçtiğimizde 30 ilçenin 30'unda da Cumhur İttifakı göreve geldiğinde herkesin çok beğendiği, sanayileşmiş, turizm kenti bir İzmir'e kavuşacağız." diye konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise güzel şehrin güzel insanlarını mutlu kılmaya hazır olduklarını söyledi.
Güzel şehre hizmet için bugün yola çıktıklarını kaydeden Kasapoğlu, el ele, gönül gönüle vererek seçime kadar inançla, gayretle, aşkla çalışacaklarını belirtti.
AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'i "gerçek belediyecilikle" buluşturmak için kararlı olduklarını söyledi.
İzmir'in çaresiz olmadığını kaydeden Saygılı, sorunların çözümünün, "AK Parti'nin 'ille de millet' diyen azminde ve Cumhur İttifakı'nın hizmet ittifakı anlayışında" olduğunu ifade etti.
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