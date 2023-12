Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından kritik açıklamalarda bulundu

Kimi kuyu kazar her gelen içsin diye, kimi kuyu kazar her gelen düşsün diye. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için her gelen içsin diye barış, huzur, dostluk, kardeşlik, güven, refah kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz. Kendi akıllarınca bize ama aslında milletimize ve ülkemize kuyu kazanlara kirli hesaplarıyla başbaşa bırakıyoruz.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine giderek daha fazla maruz kalıyoruz. Akdeniz çanağında yer alan Türkiye aynı coğrafyayı paylaştığı diğer ülkelerle birlikte iklim krizini en çok hisseden ve mağdur olan devletlerin başında gelmektedir. İklim değişikliğinden bahsederken, şu noktanın asla gözden kaçırılmaması gerekiyor. 8 milyar insanın hayatını etkileyen krizin müsebbipleri gelişmiş, batılı, gelişmiş, müreffeh ülkelerdir.

Tabiatı bir emanet olarak değil de sömürülmesi gereken bir meta olarak gören zihniyet son 2 asırda dünyamıza çok büyük zarar vermiştir. Bu zihniyette köklü değişim olmadan iklim krizinin önüne geçemeyiz. Bir başka hakikat, iklim değişikliği ile mücadelenin yeni adaletsizliklere, yeni sömürü düzenine yol açmamasıdır.

Biz insanlığa ve gelecek nesillere karşı mesuliyetimizin gereği olarak iklim değişikliği meselesinde elimizi taşın altına koyuyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz eser miktarda olmasına rağmen insanlığın ortak geleceği adına katkıda bulunmak adına çok önemli adımlar atıyoruz. Net sıfır emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai'deki zirvede tüm bu konuları çok net biçimde ifade ettik.