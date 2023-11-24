Gazze'de son durum | Bölgede ateşkes başladı! Esir takasında detaylar netleşti
İşgalci İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta soykırım yapıyor. Şu ana kadar 5 binden fazla bebek ve çocuğu katleden İsrail, 10 bini aşkın masumun canına kıydı. İsrail güçleri bölgede bugün başlayan 4 günlük ateşkes öncesi de bombardıman yaparken, gece saatlerinde Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörü de vuruldu. Gazze'de bugün başlayan ateşkesle birlikte esir takası da yapılacak. İşte bölgeden son gelişmeler...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'in Filistinliler ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal değerlere yönelik saldırılarına yanıt verme kapsamında düzenlediği saldırı sonrası, İsrail ordusu Gazze'de adeta katliama başladı. Bölgeyi havadan ve karadan bombardımana tutan İsrail; hastane, cami, okul, kilise demeden sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bu bombardımanlar sonucu 1,5 ayı geçen sürede çoğunluğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere on binden fazla masum sivil can verdi.
BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
24 Kasım'da yaşananlar
08.02 4 günlük ateşkesin başladığı Gazze'den dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bölgeden yükselen dumanlar A Haber canlı yayınında görüntülendi.
08.00 Gazze'de 4 günlük sürecek ateşkes başladı.
07.34 Filistin resmi haber ajansı: Gazze'deki Endonezya Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü.
İşte 23 Kasım'da yaşananlar:
İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ ENDONEZYA HASTANESİ'NİN ANA JENERATÖRÜNÜ VURDU
23.37 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.
Jeneratörün vurulması nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi.
Hastane çevresinde konuşlanan İsrail tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.
21.30 Filistin resmi haber ajansı: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü.
20.36 İsrail ve Filistin arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında insani aranın yarın başlaması beklenirken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Filistin arasında yarın başlayacak olan insani arada İsrail tarafının 39 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı aktarıldı.
"HER İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 3 FİLİSTİNLİ TUTSAK"
20.03 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile varılan esir takası anlaşmasına ilişkin, "Serbest bırakılan her İsrailli esire karşılık, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 Filistinli tutsak serbest bırakılacak" denildi.
İşgalci İsrail ve Filistin arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında insani aranın yarın başlaması beklenirken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları anlaşmanın detayları hakkında açıklama yaptı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın yarın yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve 4 gün süreceğini doğrulayarak, Kassam Tugayları ve diğer "Filistinli gruplar" dört günlük insani ara boyunca "tüm askeri faaliyetlerini durduracağı" ve İsrail güçlerinin de aynı şekilde hareket edeceği belirtildi.
17.15 KATAR: GAZZE'DE ATEŞKES YARIN BAŞLIYOR
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının çatışmalara insani ara sürecinin, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi verdi.
Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 sularında gerçekleşeceğini söyledi.
İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağını kaydeden Ensari, 4 gün sürecek insani ara boyunca Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını aktardı.
Uzlaşmanın uygulanması ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmalarının sağlanması konusunda Mısır ve çatışmanın taraflarıyla dün yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Ensari, bu insani aranın kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi.
Ensari, 4 günlük insani ara boyunca diğer esirlerin durumlarıyla ilgili bilgi toplanacağını ve bunların da serbest bırakılma ve insani aranın uzatılması durumunun değerlendirileceğini belirtti.
Uzlaşmanın uygulanmasında gözetmen tarafın kim olacağına ilişkin soru üzerine Ensari, "İki tarafın da çatışmalara insani ara verilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. İki tarafın da bu konuda olumlu mesaj verdiğini gördük. Tabii uzlaşmanın uygulanmasını takip edecek olanlar sahadakiler olacak. Biz de arabulucu olarak taraflar arasında mesajların iletilmesi görevine devam edeceğiz. Biz tarafların bu uzlaşmaya uyacakları konusunda iyimseriz." dedi.
ESİR TAKASI VE ATEŞKES
Bu gelişmelerin ardından bölgede 4 günlük ateşkes kararı alınırken, İsrail ve Filistin arasında yapılacak esir takası konusunda da anlaşmaya varıldı.
Hamas da, 50 rehinenin, 150 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını açıkladı. Anlaşma kapsamında, Gazze'nin her bölgesine insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine izin verileceği vurgulandı.
Hamas ayrıca İsrail'in, ateşkes sırasında saldırı düzenlemeyeceğini ve kimseyi tutuklamayacağını taaahhüt ettiğini de kaydetti. Katar esir takasının bugün saat 17.00'de başlayacağını açıkladı.
REHİNELERİN GETİRİLME SÜRECİ 5 AŞAMADAN OLUŞACAK
Kanal 12 televizyonu da rehinelerin İsrail'e getirilme sürecinin 5 aşamadan oluştuğunu belirtti.
İlk aşamada Hamas, rehineleri Kızılhaç yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.
Rehineler, tıbbi kontrolün ardından aileleriyle görüşmek üzere 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.
Son olarak da İsrail güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.
Hamas yönetimi de, çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yine aynı saatte yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
İLK REHİNE GRUBU 17:00'DE BIRAKILACAK
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi verdi.
Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 (TSİ 17.00) sularında gerçekleşeceğini söyledi.
İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağını kaydeden Ensari, 4 gün sürecek insani ara boyunca Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını aktardı.
Uzlaşmanın uygulanması ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmalarının sağlanması konusunda Mısır ve çatışmanın taraflarıyla dün yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Ensari, bu insani aranın kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi.
Ensari, 4 günlük insani ara boyunca diğer esirlerin durumlarıyla ilgili bilgi toplanacağını ve bunların da serbest bırakılma ve insani aranın uzatılması durumunun değerlendirileceğini belirtti.
Uzlaşmanın uygulanmasında gözetmen tarafın kim olacağına ilişkin soru üzerine Ensari, "İki tarafın da çatışmalara insani ara verilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. İki tarafın da bu konuda olumlu mesaj verdiğini gördük. Tabii uzlaşmanın uygulanmasını takip edecek olanlar sahadakiler olacak. Biz de arabulucu olarak taraflar arasında mesajların iletilmesi görevine devam edeceğiz. Biz tarafların bu uzlaşmaya uyacakları konusunda iyimseriz." dedi.
İSRAİL SERBEST BIRAKILACAK ESİRLERİN LİSTESİNİ ALDI
İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.
İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.
Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.
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