Gazze’de son durum | Bölgede ateşkes başladı! Esir takasında detaylar netleşti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'in Filistinliler ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal değerlere yönelik saldırılarına yanıt verme kapsamında düzenlediği saldırı sonrası, İsrail ordusu Gazze'de adeta katliama başladı. Bölgeyi havadan ve karadan bombardımana tutan İsrail; hastane, cami, okul, kilise demeden sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bu bombardımanlar sonucu 1,5 ayı geçen sürede çoğunluğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere on binden fazla masum sivil can verdi.