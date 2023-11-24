Gazze’de son durum | Bölgede ateşkes başladı! Esir takasında detaylar netleşti

"HER İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 3 FİLİSTİNLİ TUTSAK"

20.03 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile varılan esir takası anlaşmasına ilişkin, "Serbest bırakılan her İsrailli esire karşılık, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 Filistinli tutsak serbest bırakılacak" denildi.

İşgalci İsrail ve Filistin arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında insani aranın yarın başlaması beklenirken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları anlaşmanın detayları hakkında açıklama yaptı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın yarın yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve 4 gün süreceğini doğrulayarak, Kassam Tugayları ve diğer "Filistinli gruplar" dört günlük insani ara boyunca "tüm askeri faaliyetlerini durduracağı" ve İsrail güçlerinin de aynı şekilde hareket edeceği belirtildi.