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Gazze’de geçici ateşkes başladı! A Haber sıcak bölgede... Dumanlar yükselmeye devam etti

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 08:17
Gazze'de ateşkes 4 gün sürecek, yardımlar ulaşacak. 13 İsrailli saat 17’de serbest bırakılacak. Katil İsrail saldırıları artıracak mı? Yoksa silahlar susacak mı? Gazze’den dumanlar yükselmeye devam ettiği görüldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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