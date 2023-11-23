Son dakika: Çevre Bakanı Özhaseki A Haber’de! ’Yerinde Dönüşüm Projesi’nde son durum ne?

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Malatya'da deprem olduğunda biz Adıyaman'daydık. Kısa bir mesafe içerisindeydik. Salonda Adıyamanlı Belediye Başkanları, siyasiler, sivil toplum örgütleri ile bir toplantı tertip etmiştik. O sıra bir deprem oldu. Salonda bir anda insanlık bir telaşla kalktılar.

Şunu bir kere herkesin bilmesi gerekiyor, Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta. Bunun tartışması yok. Bilim adamları Himalayalardan başlayarak, Alplere doğru uzanan cizgi üzerinde 5 ülke vardır diyorlar. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bizim gerek ana karamız üzerinde gerekse denizlerimizde son 100 yıl içerisinde meydana gelen 6 üzerinde şiddette deprem sayısı tam 226. Neredeyse her sene iki tane yıkıcı deprem ile karşı karşıyayız.

Karada ise son 100 yıl içerisinde 60 kadar deprem oldu. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin, zararımız ise milyarca dolar. Ve yüzyıllar boyunca koyu kırmızılar üzerinde fay hatları hareketli olduğu için kırılmalar devam ediyor.

Deprem gece 04.17'de oldu diğer ise 9 saat sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız o saatten itibaren ayakta biz konuştuğumuzda bize ifadeleri öyle oldu. Zaten o saatten sonra bütün valileri sıra ile arayıp olayın büyüklüğünü anlamaya çalışır ve daha sonra bütün bakan arkadaşlarımızı deprem bölgesine gönderir. Akdeniz havzasındaki arkadaşların hepsini Hatay'a gönderdik, baktık ki orada hasar daha büyük, en büyük belediyelerimizi oraya gönderdik. Bu depremden 14 milyon insan etkilendi, 680 bin konut, 170 bin civarıda da dükkan ve işyeri gibi tek katlı yerler yıkıldı. Elbette hükümet üzerine düşeni yaptı ama, bütün bir millet buraya ne yapabiliriz diye elinden gelen her şeyi yaptı. Böyle bir milletin ferdi olmak hepimiz için bir şeref vesilesi. Gerçekten de hasarlar çok kısa sürede gideriliyor.