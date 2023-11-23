Son dakika: Çevre Bakanı Özhaseki A Haber'de! 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nde son durum ne?
Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Türkiye bir deprem ülkesi, bunu herkesin bilmesi gerekiyor." dedi. Bakan Özhaseki, 245 bin kişinin Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Bakan Özhaseki'nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar:
Türkiye bir deprem ülkesi, bunu herkesin bilmesi gerekiyor.
6 ay içinde köy evleri bitmiş olacak.
Deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm inşa edilecek.
245 bin kişi "yerinde dönüştürmek istiyoruz" dedi.
1 evin maliyeti yaklaşık 1.5 milyon lira.
Yıkılan şehirlerimizin meydanlarını yeniden yapacağız
Bakan Özhaseki'nin açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Malatya'da deprem olduğunda biz Adıyaman'daydık. Kısa bir mesafe içerisindeydik. Salonda Adıyamanlı Belediye Başkanları, siyasiler, sivil toplum örgütleri ile bir toplantı tertip etmiştik. O sıra bir deprem oldu. Salonda bir anda insanlık bir telaşla kalktılar.
Şunu bir kere herkesin bilmesi gerekiyor, Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta. Bunun tartışması yok. Bilim adamları Himalayalardan başlayarak, Alplere doğru uzanan cizgi üzerinde 5 ülke vardır diyorlar. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bizim gerek ana karamız üzerinde gerekse denizlerimizde son 100 yıl içerisinde meydana gelen 6 üzerinde şiddette deprem sayısı tam 226. Neredeyse her sene iki tane yıkıcı deprem ile karşı karşıyayız.
Karada ise son 100 yıl içerisinde 60 kadar deprem oldu. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin, zararımız ise milyarca dolar. Ve yüzyıllar boyunca koyu kırmızılar üzerinde fay hatları hareketli olduğu için kırılmalar devam ediyor.
Deprem gece 04.17'de oldu diğer ise 9 saat sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız o saatten itibaren ayakta biz konuştuğumuzda bize ifadeleri öyle oldu. Zaten o saatten sonra bütün valileri sıra ile arayıp olayın büyüklüğünü anlamaya çalışır ve daha sonra bütün bakan arkadaşlarımızı deprem bölgesine gönderir. Akdeniz havzasındaki arkadaşların hepsini Hatay'a gönderdik, baktık ki orada hasar daha büyük, en büyük belediyelerimizi oraya gönderdik. Bu depremden 14 milyon insan etkilendi, 680 bin konut, 170 bin civarıda da dükkan ve işyeri gibi tek katlı yerler yıkıldı. Elbette hükümet üzerine düşeni yaptı ama, bütün bir millet buraya ne yapabiliriz diye elinden gelen her şeyi yaptı. Böyle bir milletin ferdi olmak hepimiz için bir şeref vesilesi. Gerçekten de hasarlar çok kısa sürede gideriliyor.
Bunlar ilk etapta başladığımız konutların sayıları, en yüksek hasar Hatay'daydı. O yüzden 45 bin civarında rezerv alanlarda konutların inşaatına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman ki ifadesi, bu konutlar başladıktan sonra en geç 1 sene içerisinde bu konutları teslim edeceğiz. Biz şu an 6-7 ay sonra bile 50 bin konutu teslim edecek durumdayız.
Kahramanmaraş'ta neredeyse verebileceğimiz 10 bine yakın konut var. Tek katlı çelikten yapacağımız köy evlerini 6 ay içerisinde bitireceğiz. TOKİ konutlarına biraz bizim özellikle devlete yan bakan tayfa soğuk bakarlardı. Güya beğenmezlerdi. Ancak TOKİ sınıfı geçti bizim yüz akımız oldu. Bundan 8-10 ay kadar önce bir deprem yaşadık, TOKİ binalarına bir şey oldu mu? Çatlak bile yok.
Bundan 2 ay kadar önce deprem şurası topladık. Orada bilim adamları, akademisyenler, sivil toplum örgütleri vs. orada Türkiye'nin deprem gerçekliği üzerine neler yapmalıyız. Ne gibi tedbirler almalyıız. Bunları çok tartıştık. Oradan çıkan kararlardan bir tanesi ise, özellikle çelik sisteme doğru geçiş doğru olur şeklindeydi.
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