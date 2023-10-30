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Mahkemeden önemli karar: Yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahipleri dikkat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Mahkemeden önemli karar: Yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahipleri dikkat

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamasında, kirada yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edeceğini belirtmişti. İzmir'de yasal sınırı aşan kira zammı yapan ev sahibine mahkemeden kötü haber geldi. İzmir mahkemesi, yüzde 25'lik yasal sınırdan fazla zam uygulayan ev sahibine "kötü niyet tazminatı" ödenmesine hükmetti.

Olay, geçen yıl Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan İ.Ç., 2021 yılının Ağustos ayında K.K.'nin evini 900 liraya kiraladı.

Bir sene sonra ev sahibi K.K., evin kirasına TÜFE oranını örnek gösterip, yüzde 55,5 oranında zam yaptı. 1400 liraya yükselen kirasını birkaç ay ödeyen kiracı, daha sonra kirasını yüzde 25 kira artışı olan 1250 lira olarak ödemeye başladı.

Bunun üzerine K.K., yargıya giderek hem aradaki farkların ödenmesi hem de İ.Ç.'nin tahliyesi için dava açtı. Davayı kabul eden 4. İcra Hukuk Mahkemesi dosyaya bilirkişi atadı.

BİLİRKİŞİ KİRACIYI HAKLI BULDU

Bilirkişi raporunda İ.Ç.'nin borcunun olmadığını ve fazladan ödeme yaptığını tespit etti. Raporda tahliye talebinin reddine karar verilmesi gerektiği, üç aylık fazla ödenen kira için de kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp, davalıya verilmesi gerektiğine yer verdi.

Bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme, tahliye talebinin reddine karar verilmesine, gerekli şartlar oluştuğundan takibe konu asıl alacağın yüzde 20'si oranındaki kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp, davalıya verilmesine hükmetti.

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