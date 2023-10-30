Mahkemeden önemli karar: Yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahipleri dikkat

Bir sene sonra ev sahibi K.K., evin kirasına TÜFE oranını örnek gösterip, yüzde 55,5 oranında zam yaptı. 1400 liraya yükselen kirasını birkaç ay ödeyen kiracı, daha sonra kirasını yüzde 25 kira artışı olan 1250 lira olarak ödemeye başladı.