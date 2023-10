Yasa dışı ticarete ağır darbe! 10 ayda 18,8 milyar TL’lik eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu

İşte Bakan Bolat'ın açıklamaları

Ticaret Bakanlığı olarak yılın ilk on ayında yasa dışı ticaretle mücadelemizi başarıyla sürdürdük.



Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, uyuşturucu maddeden akaryakıta, tütün ve tütün mamullerinden elektronik sigaraya, alkollü içkiden kültürel varlıklara, tekstilden gıdaya, değerli madenlerden tıbbi malzemelere, oto yedek parçasından canlı hayvan kaçakçılığı dahil olmak üzere sayısız tür ve çeşitte yakalamalar gerçekleştirdi.



3,6 milyar Türk Lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar Türk Lirası değerinde birçok farklı çeşit ve türde kaçak ticari eşyalar, ekiplerimizin dikkati ve çalışmaları neticesinde ele geçirildi.



Böylelikle, 2023 yılının ilk on ayı boyunca yürütülen faaliyetler sonucu, toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.



Sınırın sıfır noktasından, vatan topraklarımızın her karışında 7/24 özverili ve fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.



Bugün olduğu gibi bundan sonra da illegal ticaretle etkin ve kararlı mücadelemizi sürdürecek, tüm insanlığın ortak düşmanı olarak gördüğümüz uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz.

