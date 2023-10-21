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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlere ağır darbe: 3 PKK'lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristlere ağır darbe: 3 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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