Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katil İsrail’in Gazze’deki katliamı sonrası Cuma hutbesine kılıç ile çıktı! Hutbede kılıç ne anlam taşıyor?

"BİR FERAHLIK MUTLAKA GELECEKTİR"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nuh'u tufanın helakinden, Hz. İbrahim'i Nemrut'un ateşinden, Hz. Musa'yı Firavun'un zulmünden, Hz. Yusuf'u zindanın karanlığından kurtarmıştır. Ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i inkârcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır" diye konuştu.



"MASUM İNSANLAR VAHŞİCE KATLEDİLİYOR"



İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden birinin Gazze'de yaşandığını söyleyen Erbaş, "Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Zalim Müslüman mazlum gayri müslim olsa bile bizim inancımız dinine ırkına bakmadan zalime karşı mazlumun hakkını korumayı, onun yanında yer almayı emreder. Gayrimüslim mazlumun hakkını zalim Müslümana karşı korur" dedi.