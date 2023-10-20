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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katil İsrail'in Gazze'deki katliamı sonrası Cuma hutbesine kılıç ile çıktı

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 17:03
Katil İsrail, Gazze'deki vahşetinin dozunu her geçen gün yükseltirken, bölgede binlerce çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Batılı devletlerin sessizce izlediği ve destek verdiği İsrail'e karşı Türkiye'de çok sayıda vatandaş cuma namazı sonrası sokaklara inerek bu katliamı protesto etti. Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii'nde hutbeye kılıç ile çıktı.
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