Yahudi fanatizmi böyle yayıldı! İsrailli Profesör Şahak'tan şoke eden tespitler! Alev Alatlı paylaştı...
İsrail günlerdir Filistin'de büyük katliamlar gerçekleştirirken, dünden bu yana saldırıların şiddeti daha da arttı. Yaşanan saldırılarda binlerce çocuk hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin Usta Yazar Alev Alatlı çarpıcı tespitlerde bulunurken "Dinleyin" diyerek paylaştığı gönderi dikkatleri çekti. Alatlı paylaşımında bir insan hakları eylemcisi olan İsrailli Profesör İsrael Şahak'ın "Yahudi fanatizmi" ile ilgili şoke eden önemli tespitlerine vurgu yaptı. Peki Yahudi fanatizmi dünya genelinde nasıl yayıldı? Siyonizmin gerçekleri neler? işte detaylar...
Dünyanın gündeminde son günlerde tekrar İsrail ve Filistin gerilimi var. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail'in çocuk kadın demeden gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail tam anlamıyla Gazze'ye bomba yağdırıyor.
Öte yandan bu süreçte tekrar Yahudi fanatizmi ve Siyonizm de gündeme geldi. Konuyla alakalı Usta Yazar Alev Alatlı çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
10 KIDEMLİDEN 6'SI YAHUDİ
"Dinleyin!" diyen Alev Alatlı, kendisi de bir Yahudi ailesinde doğan ve İsrail'de yaşayan Israel Şahak isimli bilim adamı ve insan hakları eylemcisinin tespitlerini paylaştı. Şahak'ın Yahudi fanatiklerin Sovyetlerde ve dünyanın genelinde nasıl örgütlendiği ve Yahudicilik faaliyetlerinde bulunduğuna dair verdiği bilgiler şoke edecek nitelikte. Öyle ki bir dönem Sovyet gizli polis teşkılatlarında 10 kıdemliden 6'sının Yahudi olduğu belirtiliyor.
YAHUDİLER RUSLARIN ÜSTÜNDEYDİ
İşte Alatlı'nın X (Twitter) sosyal medya sitesi üzerinden yaptığı paylaşım: Dinleyin! İsrailli insan hakları eylemcisi Prof. İsrael Şahak, Sovyetler Birliğinde açığa çıkan Yahudi-karşıtlığının asıl nedeninin, ÇEKA, GPU, NKVD, OGPU ve KGB gibi gizli polis teşkilatlarındaki Yahudiler ve bu kuruluşların on milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 'temizlik' harekâtları olduğunu yazıyor. "ÇEKA, GPU, NKVD üçlüsündeki her on kıdemli görevliden altı tanesi Yahudi, iki tanesi Rus, bir tanesi Ukraynalı, diğeri de Litvanyalı'ydı. Yahudiler, kıdem olarak da Rusların üstündeydiler. 1917'de "Karşı-devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komitesi"si olarak kurulan ÇEKA, yıllar içinde SSCB'ye bağlı tüm Türk cumhuriyetlerin siyasi ve askeri yönetimlerinin üzerinde olan OGPU'ye evrildi. Stalin'in "Islah Edici Çalışma Kampları" dediği gulagları kuran ve yöneten OGPU'ydu.
"HASİDİZM HALEN YAŞIYOR"
Filistin'de şahit olduğumuz habâset, "Yahudi tasavvufunun devamı ve yozlaşması olan Hasidi hareketinin Yahudi-olmayanlara karşı tutumudur. Hasidizm, halen yaşayan bir harekettir. 'Kutsal haham'larına fanatik bir biçimde bağlı olan yüz binlerce aktif müridi vardır. Dahası, bu 'kutsal haham'ların bazıları İsrail'de siyasi parti liderlerinin ve ordunun yüksek kademelerinin üstünde de hayli etkilidirler." Habbad hareketinin ünlü temel kitabı Hatanya'ya göre "Yahudi-olmayan insanların tümü, bütünüyle şeytani "yaratıklardır; 'fıtratlarında iyi olan hiçbir şey yoktur".' Yahudi-olmayan bir embriyo, Yahudi embriyodan niteliksel olarak da farklıdır. Yahudi-olmayanların varoluşları 'fuzûli'dir, çünkü yaratılış sadece Yahudiler için gerçekleştirilmiştir." Bu bağlamda, bilin ki, Hatanya'nın Yahudi-olmayanlara ilişkin sözleri ve yazıları Nazilere taş çıkarır.
MARX, LENİN, TROTSKY...
Benim gençliğimde Karl Marx'ın Alman-Yahudisi olduğu bilinir, ancak, Lenin (Vladimir Ulyanov) de dahil olmak üzere Rusya'yı 1917-20 yılları arasında yönetenlerin çoğunun Yahudi olmuş olmalarına özel anlamlar yüklenmezdi. Şimdi artık, Kızıl Ordu'ya kumanda eden ve bir süre Sovyet dış işlerini yürüten Leon Trotsky'nin asıl adının Lev Bronstein, Bolşevik Parti Genel Sekreteri ve Merkez İcra Komitesinin başkanı Yakov Sverdlov'un, Solomon; Komünizmi dünyaya ihraç etmekle görevli Komünist Enternasyonel'in (Komitern) başkanı Grigori Zinoviev'in, Radomyslsky; basın komiseri Karl Radek'in, Sobelsohn; dış işleri komiseri Maxim Litvinov'un, Wallach; Lev Kamenev'in, Rosenfeld olmasının rastlantısal olmadığından bahsediliyor.
BALKANLARDA KOMÜNİST DEVRİM
"Slav topraklarındaki Komünist Devrimi kısaca 'Slavların Yahudiler tarafından fethi' olarak özetlenebilir" cümlesinin sahibi, 'Yahudi Tarihi, Yahudi Dini: Üç Bin Yılın Ağırlığı' isimli (1994) kitabın yazarı Prof. İsrael Şahak. Polonya'da doğmuş, Belsen-Bergen toplama kampında iki yıl ölmemeyi başarmış, 1945'de Müttefikler tarafından kurtarılmasını müteakip İsrail'e göç etmiş kimya profesörü. Yahudiliğin çeşitli veçhelerini inceleyen eserleri olan Şahak, aynı zamanda bir insan hakları eylemcisi. Gore Vidal, kendisinden "Büyük peygamberlerin sonuncusu değilse bile en yenisi" diye bahsediyor. Noam Chomsky'e göre "Dikkate değer bir iç-görü ve derin bilgi sahibi olan olağanüstü bir bilim adamı."
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