Yahudi fanatizmi böyle yayıldı! İsrailli Profesör Şahak’tan şoke eden tespitler! Alev Alatlı paylaştı...

YAHUDİLER RUSLARIN ÜSTÜNDEYDİ

İşte Alatlı'nın X (Twitter) sosyal medya sitesi üzerinden yaptığı paylaşım: Dinleyin! İsrailli insan hakları eylemcisi Prof. İsrael Şahak, Sovyetler Birliğinde açığa çıkan Yahudi-karşıtlığının asıl nedeninin, ÇEKA, GPU, NKVD, OGPU ve KGB gibi gizli polis teşkilatlarındaki Yahudiler ve bu kuruluşların on milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 'temizlik' harekâtları olduğunu yazıyor. "ÇEKA, GPU, NKVD üçlüsündeki her on kıdemli görevliden altı tanesi Yahudi, iki tanesi Rus, bir tanesi Ukraynalı, diğeri de Litvanyalı'ydı. Yahudiler, kıdem olarak da Rusların üstündeydiler. 1917'de "Karşı-devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komitesi"si olarak kurulan ÇEKA, yıllar içinde SSCB'ye bağlı tüm Türk cumhuriyetlerin siyasi ve askeri yönetimlerinin üzerinde olan OGPU'ye evrildi. Stalin'in "Islah Edici Çalışma Kampları" dediği gulagları kuran ve yöneten OGPU'ydu.