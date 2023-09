Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu? 26 Eylül Kabine toplantısı olacak mı, yapılacak mı?

"FİYATLAMA GÜDÜSÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Vatandaşın cebine yapılan her artışın etiketlere de yansıtılmaya çalışıldığı ve bunun fahiş fiyatlara neden olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan şunları ekledi: Çalışanların ücretlerine yapılan her artış cebe girmeden artışlar her hizmete yansıtılıyor. Aynı ürün ve hizmetin farklı yerlerdeki fiyat makasının çok açıldığı durumlar var. Demek ki bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor.