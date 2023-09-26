Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu? 26 Eylül Kabine toplantısı olacak mı, yapılacak mı?
"Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her iki haftada bir pazartesi günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da olması yüzünden yapılamamıştı. Kabine Toplantısı gündeminde öğrencilere vergisiz cep telefonu, esnafa erken emeklilik, emekli maaşı zammı, İstanbul kentsel dönüşümün yer alması bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu? 26 Eylül Kabine toplantısı olacak mı, yapılacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede ülke hakkında önemli kararlar alınacakken, yeni kabine toplantısı yapılması bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2 haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen toplantının 18 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gitti.
Bu sebeple toplantı 26 Eylül Bugün bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
VERGİSİZ TELEFON AÇIKLAMASI BEKLENİYOR!
ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacağı vergisiz telefon ve bilgisyar çalışması sıradaki Kabine Toplantısı ile bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
"ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİMİZE TÜM KALBİMİZLE İNANIYORUZ"
Sözlerine "Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadeleriyle devam eden Erdoğan, "Döviz kuru enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor. Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor." diye ekledi.
YILBAŞINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Başkan Erdoğan ayrıca yılbaşında, tüketicilerin şikâyetleri doğrultusunda hazırlanan yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini de söyledi.
"FİYATLAMA GÜDÜSÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Vatandaşın cebine yapılan her artışın etiketlere de yansıtılmaya çalışıldığı ve bunun fahiş fiyatlara neden olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan şunları ekledi: Çalışanların ücretlerine yapılan her artış cebe girmeden artışlar her hizmete yansıtılıyor. Aynı ürün ve hizmetin farklı yerlerdeki fiyat makasının çok açıldığı durumlar var. Demek ki bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor.
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