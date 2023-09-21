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Dışişleri Bakanı Fidan "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na konuştu

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Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısına konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'ta kritik toplantıları devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüşme sağlayan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

Açıklamada, "Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik atılması gereken adımları vurguladı ve bu yöndeki taahhüdümüzü yineledi." ifadesine yer verildi.

Fidan ayrıca, New York'ta "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

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