Dışişleri Bakanı Fidan "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na konuştu

Açıklamada, "Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik atılması gereken adımları vurguladı ve bu yöndeki taahhüdümüzü yineledi." ifadesine yer verildi.

Fidan ayrıca, New York'ta "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Bakanımız @HakanFidan, #BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na hitap etti.



Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve #BM'nin reformuna yönelik atılması gereken adımları… pic.twitter.com/Xdz4x9E15b — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 21, 2023