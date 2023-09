Dışişleri Bakanı Fidan "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'ta kritik toplantıları devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüşme sağlayan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na katıldı.