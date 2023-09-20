Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan New York’ta kritik görüşme! AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi’nde görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüştü. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Önceki gün İsviçreli mevkidaşı İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le görüşme sağlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki kritik temasları devam ediyor.
Fidan, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
Bakanımız @HakanFidan, #BM Genel Kurulu marjında #AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'la #Türkevi'nde görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 20, 2023
Görüşmede, vize serbestisi ve yasadışı göçle mücadele konuları ele alındı.🇹🇷🇪🇺#UNGA78 pic.twitter.com/Yp94RVISKs
BAKAN FİDAN İSVİÇRELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le Türkevi'nde görüşmüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde iş birliği ile Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
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