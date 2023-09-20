Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan New York’ta kritik görüşme! AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi’nde görüştü

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN FİDAN İSVİÇRELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'le Türkevi'nde görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde iş birliği ile Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.