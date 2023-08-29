İstanbul’a özel kanun yolda! Deprem hazırlıklarında yeni adım atılıyor! Bakan Özhaseki duyurdu...

"FİYATLAR ARTTI"

Şu anda biz Kahramanmaraş depreminden dolayı yaklaşık 327 bin aileye kira yardımında bulunuyoruz. Bunlardan ne kadar İstanbul'a gelmiştir? İstanbul'a, Ankara'ya, büyük şehirlere gitmiştir. İstanbul'a 100 bin aileye geldiyse, bir anda 100 bin ev kiraya verildiğinde şişme olmaz mı? Bu geçici bir olay. İstanbul'un kentsel dönüşüm yapılınca tek tek kimliklerini koyarız. İstanbul'u bekleyen tehlike var. Bu tehlike karşısında hepimizin teyakkuzda olmamız lazım. Bakanlık, belediye ve vatandaşlarımızın el birliği ile bu işin altından kalkılması lazım. Allah korusun bunların hiçbirisini yapmadan ansızın depreme yakalanırsak herhalde çok dizimize vururuz. Benim özellikle istirhamım, yerel seçimler geliyor. Vatandaşlarımız belediye başkanı adaylarına 'bizim burayı dönüştürmek için ne yapacaksınız? Planınız, projeniz nedir?" diye sormalılar. Yeter ki vatandaş istekli olsun. 5 senede bir sandığa gidiyor. Mahallesinde hiçbir çalışma yapmayan adaylara 'Sen çiçek, böcekle uğraştığın yeter, bizim can güvenliğimiz için hangi adımları attın?' diye sorsunlar. Belediye başkanı arkadaşlarımız bir an önce bu işe başlasınlar.

"VATANDAŞIMIZ BİRAZ DAHA YAPICI DAVRANMALI"

Mevcut belediye başkanları zaten ilçelerini biliyor. Onlardan istirhamım ne olur bir an önce başlasınlar. Bir isteksizlik oluyor. O kadar riskli bir iş ki. Vatandaşların istekleri var. Attığınız adımlar zaman istiyor, oradan dolayı sitemler alıyorsunuz. Ama öyle de olsa böylle de olsa herkesin bu işe başlamasında fayda var. Vatandaş biraz daha yapıcı davranırsa 'elime düştüler' düşüncesine girmese işimiz inanın çok daha kolaylaşır. Bu afetten kurtulmanın tek yolu Bakanlık olarak gayret etmeli, belediye başkanlarının vatandaşla görüşmesi, vatandaşların buna riayet etmesi. Vatandaşı üzmeden, incitmeden, en alt limitlerle, kira parası gibi paralarla ev sahibi yapacak konut kampanyası çerçevesinde bu kanunu, projeleri yapıyoruz. Vatandaşı küçük bedellerle ev sahibi olabilecek gibi planlama içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Evi 100 metre. Biz bütün hesabı 100 metreden yapıyoruz. İlle de 110 metre diyorsa 10 metrenin net fiyatını piyasa fiyatına göre vermesi lazımdır. Bazı yerleri kotarırsak hiçbir şey almamayı düşünüyoruz.

"200 BİN KONUTU TESLİM EDİLECEK"

1 milyon 900 bin vatandaş şu anda evinin dışında. Bir an önce konutları yapalım ki, bu insanları evlerine çıkaralım diye düşünüyoruz. Yazın ayrı dert, kışın ayrı dert çünkü. 200 bin konutun büyük bölümünü Kasım-Aralık-Ocak-Şubat gibi teslim edeceğiz. 3-5 ay içerisinde bunların tamamını teslim edebiliriz. Özellikle yerinde dönüşüm projesini başlattık. Vatandaşın bir kısmı doğup, büyüdüğü mahalleden kopmak istemiyor. Ona da hak veriyorum. Malatya'da Ulu Camii'nin etrafından ayrılmak istemiyor. Hatıraları orada. Bu saygıdeğer bir duygu. Ama mecburiyetlerimiz var. O zaman oradaki sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle görüştük. Kendilerine yerinde dönüşümü anlattım. Şimdi biz orada kampanya başlattık. Konutlar için 1 milyon 300 bin işyerleri için 750 bin liraya kadar vatandaşa yardım edeceğiz. Sonra yarısını sileceğiz, yarısını 10 sene vadeli, 2 sene ödemeli faizsiz imkanla 'buyrun yapın' dedik. Şu ana kadar müracaat 200 bin lere yaklaştı. Özellikle köyevlerini bir an önce yapın diyoruz. Mülkiyet sorununu çözeriz diyoruz. Muhtar bir yazı versin 'Burada bir adam oturuyordu ev yıkıldı' desin yeter. Orada kim oturuyorsa para vermeye devam edeceğiz, evini yapsın istiyoruz.