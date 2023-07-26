Yeni nesil tank KAPLAN sahneye çıktı! Savaşta kritik avantaj onda

KAPLAN Hibrit Güç Grubu ile yurt dışına ciddi oranda bağımlı olunan ve üretici sayısının da sınırlı bulunduğu paletli araç transmisyonuna güvenilir bir alternatif çözüm üretilmesi de önemli hedefler arasında yer alıyor. 20 ton ağırlığa kadar paletli araçlar için geliştirilen bu çözüm, kullanıcı ihtiyacına göre yeni paletli araç üretim ve modernizasyon programlarına uyarlanabiliyor. Sistemin çok yakın gelecekte farklı tonajlarda paletli araçlar için de yeniden boyutlandırılarak kullanılabilmesi hedefleniyor.