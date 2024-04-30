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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 ve 19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz olacak

Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Resmi Gazete’de yayımlandı: 1 ve 19 Mayıs’ta Marmaray ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ücretsiz ulaşım sağlanacak.

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