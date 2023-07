CHP’den danışman kaosu! Gökşen Anıl Ulukuş Kemal Kılıçdaroğlu’nu yine bombaladı! Aralarındaki konuşmayı ifşa etti

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI: SEN DEVAM ET

Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklama yapan Gökşen Anıl Ulukuş ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "sen devam et" dediğini bildirdi.

İşte Ulukuş'un sosyal medyadan yaptığı o açıklama:

"Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere "Ben hâlâ danışman mıyım?" diye sordum. Her seferinde "burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et." cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! "Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor.

"Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun." Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP'li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP'nin altı okuyla problemi olanlar CHP'li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP'nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP'yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP'de biri "Çok Milliyetçi" olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."