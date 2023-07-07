CHP kaos merkezi! Koltuk savaşı sonrası şimdi de danışman kavgası! Gökşen Anıl Ulukuş CHP yalanlayınca çılgına döndü

CHP'de Genel Merkez tam bir kriz yuvasına döndü. Partide başlayan koltuk savaşının ardından, şimdi de danışmak kavgası patlak verdi. Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu açıklaması kaosun fitilini ateşledi. Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "Namussuz şerefsiz" dediği paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından CHP yönetimi Ulukuş'un danışman olduğu iddialarını reddetti. Yaşanan gelişmenin ardından küplere binan Gökşen Anıl Ulukuş yaptığı açıklama ile hem CHP'yi hem de Kılıçdaroğlu'nu bombaladı.