Başkan Erdoğan'dan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile kritik görüşme
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili iş birliğinin yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji alanlarında da birlikteliğin ilerletilmesine değinildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kişida'ya teşekkür etti.
Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10'uncu yıl dönümünün, gelecek yıl ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.
Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını ifade etti.
İşte İletişim Başkanlığından yapılan açıklama
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya teşekkür etti. Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl onuncu yıl dönümü gelecek sene ise diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ikili iş birliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.
Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını söyledi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yı Türkiye'ye davet etti.
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