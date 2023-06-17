İmamoğlu ve Yavaş’ın başarısız belediyecilik anlayışı! Gazeteci Yusuf Alabarda A Haber’de değerlendirdi: Daha İstanbul’u yönetemiyor...

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında CHP'deki skandal gelişmeleri ele alan Gazeteci Yusuf Alabarda, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediyelerdeki başarısız hizmetlerine değindi.

İmamoğlu özelinde konuşan Alabarda, "İstanbul'da işinin zor olduğunu bilen Ekrem İmamoğlu son 4 yıldır zaten genel başkan olmak istiyordu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki gücünü bir türlü hesap edemedi. En sonunda da tokadı çakan Kılıçdaroğlu oldu." ifadelerini kullandı.

"DAHA İSTANBUL'U YÖNETEMİYOR…"

"Cumhurbaşkanlığına aday gösterdikleri Muharrem İnce'yi 4 sene sonra ne hale soktular görüyoruz. İnce'yi kuantum fiziğinden fizik hocalığına düşürüldüğünü hep birlikte gördük. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'da biliyor ki İstanbul'u yönetemeyen birisinin CHP'nin başına genel başkan olmasıyla ilgili husus çok büyük bir düşünce problemi değil. Bu CHP içerisinde alınabilecek bir karar. Ve bu kararı kendisi ile ilgili alınabilmesi için büyük kaynakları kullanmaya çalışıyor.