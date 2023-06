İmamoğlu ve Yavaş’ın başarısız belediyecilik anlayışı! Gazeteci Yusuf Alabarda A Haber’de değerlendirdi: Daha İstanbul’u yönetemiyor...

ANKARA'DA MAZGALLARI KAPATIYORLAR!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçim döneminde il il miting miting gezerken, Başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaş olumsuz etkilendi.

Vatandaşlar her sağanak yağmurda kendi imkânları ile araçlarını kurtarmaya çalışıyorar. Çankaya'da da sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü. Metro İstasyonları da sular altında kalırken metroda bulunan vatandaşlar son anda tahliye edildi. Yavaş'ın liyakatsizliğine ve her doğal afette ortadan kaybolmasına vatandaşlardan tepki sert tepkiler yağıyor.