İmamoğlu ve Yavaş'ın başarısız belediyecilik anlayışı! Gazeteci Yusuf Alabarda A Haber'de değerlendirdi: Daha İstanbul'u yönetemiyor...
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında Gazeteci Yusuf Alabarda, CHP'deki başarısız belediyecilik sistemini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ele alan Alabarda, İstanbullu ve Ankaralı vatandaşların hiçbir hizmet alamadığını tekrardan günyüzüne getirdi. Alabarda, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, "Daha İstanbul'u yönetemiyor, genel başkan olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yavaş'a da bir parantez açan Alabarda, Ankara'da bitmeyen seller nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve Başkentli vatandaşların artık bıktığını dile getirdi.
A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında CHP'deki skandal gelişmeleri ele alan Gazeteci Yusuf Alabarda, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediyelerdeki başarısız hizmetlerine değindi.
İmamoğlu özelinde konuşan Alabarda, "İstanbul'da işinin zor olduğunu bilen Ekrem İmamoğlu son 4 yıldır zaten genel başkan olmak istiyordu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki gücünü bir türlü hesap edemedi. En sonunda da tokadı çakan Kılıçdaroğlu oldu." ifadelerini kullandı.
"DAHA İSTANBUL'U YÖNETEMİYOR…"
"Cumhurbaşkanlığına aday gösterdikleri Muharrem İnce'yi 4 sene sonra ne hale soktular görüyoruz. İnce'yi kuantum fiziğinden fizik hocalığına düşürüldüğünü hep birlikte gördük. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'da biliyor ki İstanbul'u yönetemeyen birisinin CHP'nin başına genel başkan olmasıyla ilgili husus çok büyük bir düşünce problemi değil. Bu CHP içerisinde alınabilecek bir karar. Ve bu kararı kendisi ile ilgili alınabilmesi için büyük kaynakları kullanmaya çalışıyor.
ANADOLU'DA MANSUR YAVAŞ TAKTİKLERİ TUTMADI
Ankara'da da Mansur Yavaş çok net biçimde milletçi oyları alsın diye getirildi ve bu Cumhurbaşkanlığı sürecinde de dostlar alışverişi görsün misali, milliyetçi seçmenin olduğu yerlerde gezdi dolaştırıldı. Ancak Anadolu'da hiçbir şey bulamadılar.
Bu konuyla ilgilide bir evcilik filmi çektiler, biri Cumhurbaşkanı, diğerleri de Cumhurbaşkanı yardımcısı oldular. Kılıçdaroğlu sözünü bitirdiklerinde ne diyorlardı kendisine, 'Anlaşıldı sayın Cumhurbaşkanım' bunları yaşadık."
"MANSUR YAVAŞ'IN YÖNETTİĞİ ANKARA'DA SELLER NEDENİYLE 7 KİŞİ ÖLDÜ"
Alabarda, "CHP'nin aklı varsa, Mansur Yavaş'tan onlara gelecek hiçbir milliyetçi oyun olmadığını görmeleri lazım. Ankara'nın cadde ve sokakları adeta patates tarlasına dönmüş durumda. Parklarda sizin boyunuzda otlar bürümüş durumda ve Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara'da son 4.5 yıl içerisinde seller nedeniyle 7 kişi öldü.
"ANKARALI HİZMET ALMADIĞI GİBİ SÖZDE ŞARKICIYA 10.5 MİLYON TL ÖDÜYORLAR"
Ankaralı zerre kadar hizmet almadığı gibi, bir konser gecesinde sözde şarkıcıya 10.5 milyon TL bedel ödenip, çalgı çengi belediyeciliği yapılıyor. Ankara Türkiye'nin başkenti olarak bu kadar kötü yönetilmeyi asla kabul etmiyor."
İMAMOĞLU TAZMİNATLARI ÖDEMEDİ
İBB'ye, EYT kapsamında çıkış bildiriminde bulunan yüzlerce personelin, çıkış işlemlerinin yapılmasına rağmen henüz tazminatlarını alamadığı öğrenildi. 4 aydır İBB tarafından sürekli oyalandıklarını belirten yüzlerce personel, 'Yavaş yavaş tazminatları ödeyeceğiz' ve 'Parça parça işlemleri yapıyoruz, bu ay içerisinde tazminatınız hesabınıza yatırılır' sözleriyle oyalandıklarını ancak aradan geçen 4 aya rağmen herhangi bir ücretin yatırılmadı.
İMAMOĞLU REKLAMA TAM 908 MİLYON TL
2022 yılına ait çarpıcı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."
METROLAR İSTANBULLUYU BIKTIRDI
Öte yandan İstanbul'da sık sık arızalan metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları kentte yaşayan vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Hergün yüzlerce vatandaş, arızalanan araçlar nedeniyle saatlerce yolda kalıyor. Bugün de Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Yamanevler durağına kadar yapıldı. İBB ekipleri vatandaşlara İETT otobüsleri tahsis edileceğini belirtse de yüzlerce kişi mağdur oldu.
ANKARA'DA MAZGALLARI KAPATIYORLAR!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçim döneminde il il miting miting gezerken, Başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaş olumsuz etkilendi.
Vatandaşlar her sağanak yağmurda kendi imkânları ile araçlarını kurtarmaya çalışıyorar. Çankaya'da da sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü. Metro İstasyonları da sular altında kalırken metroda bulunan vatandaşlar son anda tahliye edildi. Yavaş'ın liyakatsizliğine ve her doğal afette ortadan kaybolmasına vatandaşlardan tepki sert tepkiler yağıyor.
HER YAĞMURDA AYNI SENARYO
Mazgal ve rögar temizliğini göz ardı etmekte ısrarcı olan Yavaş ve ekibi üstüne birde Ankara'nın birçok noktasında mazgalların ve rögarların üstüne asfalt dökerek kapattı. Yavaş ve ekibinin iş bilmezliği yüzünden her yağmurda Ankaralılar kâbusu yaşamaya başladı.
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