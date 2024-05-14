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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen'in memleketi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen'in memleketi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem'i sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. özel hayatıyla yakın takibe alınan oyuncunun nereli olduğu merak edildi. Eşi Fahriye Evcen'in aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşırdı. İşte Fahriye Evcen'in memleketi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:33
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in memleketi...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in memleketi...

Ünlü çiftin, Karan ve Kerem adlarında iki oğlu oldu. Başarıı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Evcen, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in memleketi...

Özellikle güzel oyuncunun memleketi merak edildi. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bakın nereli çıktı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in memleketi...

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in memleketi...

Burak Özçivit – Gaziantep