Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi bakın nereliymiş! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen'in memleketi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem'i sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. özel hayatıyla yakın takibe alınan oyuncunun nereli olduğu merak edildi. Eşi Fahriye Evcen'in aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşırdı. İşte Fahriye Evcen'in memleketi...