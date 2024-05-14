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Fenerbahçe'yi yıktı Galatasaray'a geliyor! Yılın transfer bombası patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 24. şampiyonluğa sadece 1 puan uzakta olan Galatasaray'da transfer operasyonu da resmen start aldı. Gelecek sezonun kadro yapısını planlamaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Fenerbahçe'yi yıkan ismi listesine aldı. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o golcü ve transferle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:13
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Fenerbahçe’yi yıktı Galatasaray’a geliyor! Yılın transfer bombası patlayacak

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’yi yıktı Galatasaray’a geliyor! Yılın transfer bombası patlayacak

Ligin 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Aslan, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

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Fenerbahçe’yi yıktı Galatasaray’a geliyor! Yılın transfer bombası patlayacak

Cimbom lig yarışındaki puanını 99'a yükseltti.

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Fenerbahçe’yi yıktı Galatasaray’a geliyor! Yılın transfer bombası patlayacak

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

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Fenerbahçe’yi yıktı Galatasaray’a geliyor! Yılın transfer bombası patlayacak

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.