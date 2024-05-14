14 Mayıs 2024, Salı
Fenerbahçe'yi yıktı Galatasaray'a geliyor! Yılın transfer bombası patlayacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 24. şampiyonluğa sadece 1 puan uzakta olan Galatasaray'da transfer operasyonu da resmen start aldı. Gelecek sezonun kadro yapısını planlamaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Fenerbahçe'yi yıkan ismi listesine aldı. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o golcü ve transferle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:13
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