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Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber'de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber'de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Komplo devrede, hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye" dedi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:19
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nde görevli 3 isim görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili konuştu.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

MHP lideri Bahçeli, Emniyet ve Yargı içinde bazı çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığını ve birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplonun devrede olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

Devlet Bahçeli uzun süredir yargı ve emniyet içerisindeki tartışılan bir konuyu bugün yüksek sesle grup toplantısında dile getirdi. Türkiye'nin kısa sürede gündemine oturdu. Burada ne oluyor? Bahçeli'nin bahsettiği komplo kumpas ne? Bunu açıklayıp anlatalım.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

Ayhan Bora Kaplan isimli bir kişi suç örgütü lideri. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı tutuklandı hakkında bir iddianame düzenlendi. Buraya kadar her şey normaldi.