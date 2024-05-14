Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber’de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...

MHP lideri Bahçeli, Emniyet ve Yargı içinde bazı çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığını ve birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplonun devrede olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir." ifadesini kullandı.