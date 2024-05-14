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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkasını A Haber'de anlattı! Serdar Sertçelik kim? Çarpıcı sözler: Yeni 17/25 Aralık kumpası...
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Komplo devrede, hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye" dedi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları anlattı.
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Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:18Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:19