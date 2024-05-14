14 Mayıs 2024, Salı
2 kardeş aynı dizide! Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar'ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...
Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar hakkında çıkan gerçek duyanları şaşırttı! Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle gönülleri fetheden Evgar'ın özellikle kardeşi merak edildi. Meğer ablasıyla aynı dizide oynamış! İşte Demet Evgar'ın erkek kardeşi...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:11
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