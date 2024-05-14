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Haberler Galeri 2 kardeş aynı dizide! Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar'ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...

2 kardeş aynı dizide! Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar'ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar hakkında çıkan gerçek duyanları şaşırttı! Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle gönülleri fetheden Evgar'ın özellikle kardeşi merak edildi. Meğer ablasıyla aynı dizide oynamış! İşte Demet Evgar'ın erkek kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:11
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2 kardeş aynı dizide! Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...

Bahar dizisinin başrolü olan Demet Evgar, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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2 kardeş aynı dizide! Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

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2 kardeş aynı dizide! Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Evgar'ın kardeşi hakkında ortaya çıkan bu bilgi, birçok kişiyi şaşırttı ve merak uyandırdı. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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2 kardeş aynı dizide! Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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2 kardeş aynı dizide! Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın kardeşi de ünlüymüş! Meğer ablası gibi...