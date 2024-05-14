14 Mayıs 2024, Salı
Milyonlarca emekliye 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ
Türkiye'deki 15-16 milyon civarında emeklinin varlığı, bankaları emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde rekabetçi teklifler sunmaya itmiştir. Son haftalarda, emekli maaşını bankalara taşıyan kişilere yönelik artan promosyon ödemeleri, özellikle emekliler arasında büyük ilgi görmekte. Bu haberimizde, Türkiye'nin önde gelen bankalarının emeklilere sunduğu en cazip promosyon tekliflerini ele alıyor.
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:18
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