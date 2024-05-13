Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı
Son dakika...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldığı öğrenildi.
Son dakika... Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evlerine polis ekipleri geldi.
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler, saat 20.30 sıralarında polis müdürlerinin evlerine gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.
Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.
Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Geçtiğimiz Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.'nin bu kente gittiği belirlendi.
GİZLİ TANIK KENDİNİ DEŞİFRE ETTİ
İddialara göre; Kaplan'ın cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir'e giderek Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan'ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi. 4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı. Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik Erk Acarer'in katıldığı yayında kendini deşifre etti. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara'da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurt dışına kaçtı. Sertçelik, yurt dışındayken Kaplan davasında "M7" kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
İçişleri Bakanlığı, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasının firari sanığı Serdar Sertçelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bazı polislerin, gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda kendisini zorladığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaların araştırılması için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve Türkiye'nin huzuru için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi.
Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."
ORGANİZE ŞUBEDEN 3 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI
İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.G.Ö. ve Müdür Yardımcısı Ş.D. görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."
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