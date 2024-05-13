Ayhan Bora Kaplan soruşturması! Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Geçtiğimiz Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.'nin bu kente gittiği belirlendi.

GİZLİ TANIK KENDİNİ DEŞİFRE ETTİ

İddialara göre; Kaplan'ın cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir'e giderek Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan'ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi. 4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı. Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik Erk Acarer'in katıldığı yayında kendini deşifre etti. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara'da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurt dışına kaçtı. Sertçelik, yurt dışındayken Kaplan davasında "M7" kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.