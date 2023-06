Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Amacımız en hızlı şekilde buradaki afetin izlerini silmek

"DEVLETİMİZ DÜNYADAKİ HİÇBİR DEVLETİN GÖSTERMEDİĞİ REFLEKSİ GÖSTERDİ"

"İl il geziyorlar deprem bölgelerini, yerinde tespitlerde de bulunuyorlar. Amacımız en hızlı şekilde buradaki afetin izlerini silmek. Devletimiz, dünyadaki hiçbir devletin göstermediği reaksiyonu, refleksi gösterdi. Tabii halkımızın yardımlaşma kültürü, paylaşma kültürü de bu afeti atlatmamızda en büyük etkenlerden biri oldu. Mal kayıplarının hızlı bir şekilde telafisi ve Malatya'yı tekrar büyüyen, gelişen şehirlerimiz arasında görmek. Ama bu Malatya için çok hızlı olacak diye düşünüyorum. Ben düzenli olarak gelmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz yeni kabinede bize görev verdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Ve şimdi de biz kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Malatya'ya da memleketi Antalya kadar hakim olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce tüm dünyaya da hem Malatya olarak hem de Türkiye olarak örnek olduk. Herkes fazlası varsa diğer komşusuyla paylaştı. Bu da bizi açıkçası dünyaya örnek gösterilen bir ülke yaptı. Türkiye çok büyük krizler atlattı. Bu son kriz, çok büyüktü. Bundan sonra da krizler başımıza gelecektir. Dünyada her zaman krizlere açık bir yer. Ama ben inanıyorum ki Türkiye her krizden güçlenerek çıktı, kuvvetlenerek çıktı. Malatya da inşallah bu süreci güçlenerek, kuvvetlenerek, daha büyük bir Malatya olarak atlatacak. Ben hepinize bize vermiş olduğunuz moralden, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi durmak yok, yola devam."