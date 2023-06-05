Kemal Kılıçdaroğlu yine yargıyı tehdit etti! Bu kez Can Atalay üzerinden hedef aldı: Hesap soracağım

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARGIYA TEHDİT: HESABINI SORACAĞIM

Türkiye İşçi Partisi'nden vekil seçilen Can Atalay için yargıyı tehdit eden Kılıçdaroğlu şunları yazdı: "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın."