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Kemal Kılıçdaroğlu yine yargıyı tehdit etti! Bu kez Can Atalay üzerinden hedef aldı: Hesap soracağım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu yine yargıyı tehdit etti! Bu kez Can Atalay üzerinden hedef aldı: Hesap soracağım

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan iki seçimde de Başkan Erdoğan'dan fark yiyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen istifa çağrılarına rağmen koltuğa adeta yapıştı. Hezimet sonrası kayıplara karışan Kılıçdaroğlu, bugün ortaya çıkarak yine Twitter üzerinden tehditler savurdu. Gezi Parkı davası nedeniyle tutuklu bulunan TİP'li Can Atalay üzerinden yargıyı açıkça tehdit eden CHP lideri, "Sizden bunun hesabını soracağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine tehdit dilini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesinin ardından 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdıran Kılıçdaroğlu tüm tepki ve eleştirilere rağmen koltuğu bırakmıyor.

Faturayı MYK'ya kesen Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE OSMAN KAVALA'DAN SONRA CAN ATALAY İÇİN SEFERBER OLDU
İstifa çağrıları sürerken sessizliğe gömülen Kemal Kılıçdaroğlu TİP'li Can Atalay için paylaşım yaptı. Daha önce defalarca kez terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı Davası'ndan tutuklu Osman Kavala'nın serbest kalmasını isteyen Kılıçdaroğlu yine Gezi Davası'nda tutuklu Şerafettin Can Atalay'ın serbest kalmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARGIYA TEHDİT: HESABINI SORACAĞIM
Türkiye İşçi Partisi'nden vekil seçilen Can Atalay için yargıyı tehdit eden Kılıçdaroğlu şunları yazdı: "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın."

CAN ATALAY GEZİ PARKI OLAYLARI DAVASINDA TUTUKLANDI
Kılıçdaroğlu'nun savunduğu ve serbest kalması için yargıyı tehdit ettiği Can Atalay, Türkiye'nin yangın yerine çevrilmek istendiği Gezi Parkı olayları davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan tutuklanandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Atalay ile birlikte, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar verildi. Daha sonra karara itiraz edilse de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar hukuka uygun bulundu.

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