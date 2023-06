Kemal Kılıçdaroğlu yine yargıyı tehdit etti! Bu kez Can Atalay üzerinden hedef aldı: Hesap soracağım

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE OSMAN KAVALA'DAN SONRA CAN ATALAY İÇİN SEFERBER OLDU

İstifa çağrıları sürerken sessizliğe gömülen Kemal Kılıçdaroğlu TİP'li Can Atalay için paylaşım yaptı. Daha önce defalarca kez terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı Davası'ndan tutuklu Osman Kavala'nın serbest kalmasını isteyen Kılıçdaroğlu yine Gezi Davası'nda tutuklu Şerafettin Can Atalay'ın serbest kalmasını istedi.