Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsveç’e NATO yanıtı: Somut adımlar atın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'e, Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme ve terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulundu.



A crystal clear message to our Swedish Friends!



Fulfill your commitments arising from Trilateral Memorandum & take concrete steps in the fight against terrorism.



The rest will follow. https://t.co/PS1gpSMyA0 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 1, 2023

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Norveç 'in başkenti Oslo 'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin ifadelerini yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." sözlerine yer verdi.

Billström, Twitter'da, toplantıya ilişkin paylaşımında, "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, Türkiye ve Macaristan'a, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda çok açık bir mesaj." ifadesini kullanmıştı.