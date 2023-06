Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsveç’e NATO yanıtı: Somut adımlar atın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'e, Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme ve terörizmle mücadelede somut adımlar atma çağrısında bulundu.



A crystal clear message to our Swedish Friends!



Fulfill your commitments arising from Trilateral Memorandum & take concrete steps in the fight against terrorism.



